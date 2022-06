Witold Paszt ( posluchaj! ) karierę rozpoczął w 1977 roku w zespole Victoria Singers, a niedługo później założył grupę VOX ( posłuchaj! ), z którym podbił polską scenę. Na scenie towarzyszyli mu kuzyn Jerzy Słota, Ryszard Rynkowski oraz zmarły w styczniu 2022 roku Andrzej Kozioł.

W ostatnich latach, piosenkarz pełnił rolę jurora w programie "The Voice Senior".

Reklama

Paszt zmarł 18 lutego w wieku 68 lat. O śmierci popularnego wokalisty i osobistości telewizyjnej poinformowały jego córki - Natalia oraz Aleksandra.

"Kiedy już wydawało się, że jest przemocny i niezniszczalny, bo pokonał swój trzeci COVID, nagle los się odwrócił i przyszły niespodziewane komplikacje, które znacznie przyspieszyły jego wytęsknione spotkanie z naszą Mamą. Bardzo się do Niej spieszył. Tata odszedł spokojnie w domu, w otoczeniu córek, wnucząt, zięciów, najukochańszych zwierząt. Wierzymy, że zawsze będzie z nami poprzez swoją muzykę i dobro, którym obdzielał każdego potrzebującego. Jesteśmy zrozpaczeni. Nasze serca są złamane" - brzmiało oświadczenie rodziny.

Witold Paszt (1953-2022) 1 / 12 "Wczoraj późnym wieczorem, dzień po rocznicy śmierci swojej Ukochanej Żony, odszedł nasz Tata, Witold Paszt. Wspaniały, najlepszy człowiek, najukochańszy dziadek, Artysta w pełnym znaczeniu tego słowa" - taki komunikat pojawił się w mediach społecznościowych na profilu grupy VOX. Źródło: AKPA udostępnij

Witold Paszt nie żyje. Co dalej z zespołem VOX?

Na facebookowym profilu grupy VOX, dopiero teraz pojawiło się oświadczenie w sprawie dalszej działalności zespołu.

Muzycy nie ukrywają, że bez Witolda Paszta grupa nie może dalej funkcjonować.

"Kochani, wraz z odejściem nieodżałowanego założyciela i lidera grupy VOX, Witolda Paszta, zmieniło się wszystko i nic nie będzie już takie samo. VOX nigdy nie zabrzmi już tak, jak dotąd" - czytamy w oświadczeniu.

Czy to oznacza koniec działalności zespołu? Nie do końca.

"Dlatego, w uznaniu 43-letniego przemożnego wkładu Witka w dorobek zespołu, z szacunku dla Jego bezkompromisowego ucha oraz faktu, że był on ostatnim członkiem oryginalnego składu VOX, koledzy zdecydowali, że od teraz będą koncertowali pod NOWYM SZYLDEM, z NOWYM BRZMIENIEM, odświeżonym repertuarem i NOWĄ NADZIEJĄ na to, że piosenki VOX nadal będą niosły Wam radość.Zapraszamy do śledzenia strony zespołu NOWY VOX" - tłumaczą muzycy.

Wideo 59 KFPP w Opolu | "Od Opola do Opola" | Nowy Vox, Sławomir i Kajra

Nowy VOX występować będzie w składzie: Dariusz Tokarzewski, Mariusz Matera i Jerzy Słota. Panowie, już jako Nowy VOX, wystąpili ostatnio podczas Festiwalu w Opolu, gdzie wspomagał ich Sławomir.

"Szykujemy dla Was coś naprawdę wyjątkowego" - zapowiadają koledzy śp. Witolda Paszta.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W wieku 68 lat zmarł Witold Paszt Polsat News