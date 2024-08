Glacial Tomb podpisali niedawno kontrakt z Prosthetic Records i to w barwach tej kalifornijskiej wytworni swą premierę mieć będzie "Lightless Expanse". Album trafi do sprzedaży 20 września (CD w digipacku, cyfrowo, na winylu w trzech wersjach kolorystycznych).

GLACIAL TOMB - ABYSSAL HOST (OFFICIAL VIDEO)

1. "Stygian Abattoir"

2. "Voidwomb"

3. "Enshrined In Concrete"

4. "Abyssal Host"

5. "Sanctuary"

6. "Seraphic Mutilation"

7. "Worldsflesh"

8. "Wound Of Existence"

9. "The Lightless Expanse".