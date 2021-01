Czego Katarzyna Nosowska nie wiedziała o mężu? Rozbawiła fanów do łez

Paweł Krawczyk to znany gitarzysta i kompozytor, który od 2001 roku grał w zespole Hey, a wcześniej grał w Akimsie i Houku. Z notki w Wikipedii wynika jednak, że jest też naukowcem - napisał rozprawę habilitacyjną pod tytułem "Stan układu immunologicznego o możliwości zastosowania immunoterapii w raku płuc".

Popularna wokalistka w poniedziałek umieściła na Instagramie screen notki z Wikipedii z podstawowymi informacjami na temat jej męża Pawła Krawczyka. Większość danych się zgadza - data urodzenia, zawód, zespoły, w których grał i to, że od 2018 roku jest mężem Katarzyny Nosowskiej.

Zaskakująca informacja pojawia się przy haśle "książki". Według autora tej notki w Wikipedii Krawczyk napisał bowiem rozprawę habilitacyjną "Stan układu immunologicznego i możliwości zastosowania immunoterapii w raku płuc".

Pod screenem Nosowska umieściła komentarz na temat tej - nieprawdziwej - informacji na temat działalności naukowej swojego ukochanego. "Koleżanka mi przysłała opis mojego męża z internetów. Od rana inaczej na niego patrzę. Dobrego poniedziałku - profesorowa Nosowska Państwu życzy" - napisała wokalistka.

W komentarzach fani prześcigali się w żartach. "A może on Pani po prostu nie powiedział o tym, że prowadzi podwójne życie. Tu niby gitarka, żona piosenkarka, a po cichu sala operacyjna i pacjenci. Od dawna twierdzę, że facetom nie należy ufać w kwestii 1. rozmiaru (do wszystkiego dodają 2 cm) 2. kolorów 3. I jak widać wykształcenia", "Ale jaki skromny, nic nie powiedział? Ludzie nauki tak maja" - pisali (pisownia oryginalna).

Niespodziewanie pojawił się również komentarz od żony autora książki. "Rozprawa jest autorstwa mojego męża Pawła, lekarza z Lublina zajmującego się chorymi onkologicznymi, człowieka bardzo mądrego i podchodzącego z sercem do każdego pacjenta. Rozbawiło to nas także" - napisała.



"Mój Paweł w szczególności kłania się Pani Pawłowi - poczuł się szczególnie, ze świadomością istnienia Pawła Krawczyka i to takiego" - odpowiedziała na to Nosowska.