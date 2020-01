Czego Barack Obama słuchał w 2019 roku?

Koniec roku był dla Baracka Obamy niezwykle pracowity. Przynajmniej na Twitterze. Były prezydent USA opublikował tam najpierw listę swoich ulubionych filmów i książek minionego roku, a potem dorzucił jeszcze zestawienie swoich ulubionych piosenek. Jest na niej kilka utworów, które znalazły się również na jego letniej playliście.

Barack Obama znów wyróżnił Beoynce /Brooks Kraft LLC/Corbis /Getty Images

Rozpiętość artystów znajdujących się na liście Baracka Obamy jest imponująca. Znaleźć można na niej piosenki zarówno Bruce'a Springsteena, jak i grupy Highwomen czy Lizzo.

"Od hip hopu przez muzykę country aż do Bossa, oto moje ulubione piosenki roku" - napisał na Twitterze były prezydent Stanów Zjednoczonych.

"Jeśli szukacie jakichś utworów, które będą wam towarzyszyły podczas długiej drogi bądź treningów, mam nadzieję, że znajdziecie tu choć jeden kawałek, który się do tego nada".

Jedną z pierwszych artystek, które podziękowały za umieszczenie jej utworu na liście była Lizzo. "Bardzo pana kocham, panie Obama" - napisała na Twitterze.

Lista tytułów uhonorowanych przez Obamę wygląda następująco: "Playing Games" Summer Walker, "Not" Big Thief, "Go DJ" Kaytranda feat. SiR, "Juice" Lizzo, "Redesigning Women" The Highwomen, "Anybody" Burna Boy, "Burning" Maggie Rogers, "Baila Baila Baila (Remix)" Ozuna feat. Daddy Yankee, J Balvin, Farruko, Anuel AA, "Different Kind of Love" Adia Victoria, "Change" Mavis Staples, "Toast" Koffee, "Oblivions", The National, "Binz" Solange, "Seventeen" Sharon van Etten, "Middle Child" J. Cole, "Jícama" Angelica Garcia, "Go" The Black Keys, "La Vida Es Un Carnaval (Rollo Tomasi Remix)" Angelique Kidjo, "Show Me Love" Alicia Keys feat. Miguel, "Joke Ting" GoldLink feat. Ari PenSmith, "Old Town Road (Remix)" Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus, "cold/mess" Prateek Kuhad, "Suge" DaBaby, "Hello Sunshine" Bruce Springsteen, "In My Room" Frank Ocean, "Iron Man" Rema, "The London" Young Thug, feat. J. Cole i Travis Scott, "Raleighwood Hills" LesTheGenius feat. Sonny Miles i Jaxson Free, "Pure Water" Mustard feat. Migos, "3 Nights" Dominic Fike, "The Fact of Love" Joe Henry, "Con Altura" Rosalía, "I Want You Around" Snoh Aalegra, "On Chill" Wale feat. Jeremih i "Mood 4 Eva" Beyonce.