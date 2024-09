W zjednoczenie Oasis nikt nie wierzył. Bracia Gallagher wielokrotnie podkreślali, że już więcej nie staną razem na jednej scenie, a jednak - cuda się zdarzają. Skoro już do tego doszło, fani zaczęli spekulować o powrocie innej cenionej grupy z Wielkiej Brytanii. Chodzi o działający w latach 1982-1987 zespół The Smiths .

Johnny Marr, były gitarzysta i kompozytor grupy The Smiths, został wywołany do tablicy. Jeden z fanów na platformie X przyznał we wpisie, że skoro Oasis było w stanie ponownie się zjednoczyć, to grupa The Smiths tym bardziej powinna. Marr zamieścił jednak odpowiedź, która nie pozostawia wątpliwości.