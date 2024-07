W singlu "Tobey" Eminem połączył siły z dwoma innymi raperami z Michigan - BabyTronem i Big Seanem. Utwór różni się od brzmienia "Houdiniego", ale wciąż prezentuje charakterystyczny styl "białasa z Detroit".

Bit wyprodukowany został przez Daniyela, Cole'a Bennetta, Johna Nocito, Car!tona i Marvy Ayy. Wszyscy krytycy zgodnie podkreślają, że świetnie uwypukla umiejętności raperskie tego trio.





"Tobey": Teaser i teledysk

Eminem zapowiedział premierę singla "Tobey" krótkim teaserem opublikowanym w mediach społecznościowych 29 czerwca. Wideo, w którym raper powraca w charakterystycznej masce hokejowej, wzbudziło ogromne zainteresowanie fanów. Utwór jest już dostępny na platformach streamingowych, a teledysk wyreżyserowany przez Cole’a Bennetta zadebiutuje w piątek, 5 lipca.



Wideo youtube





Sukces singla "Houdini" z nowej płyty Eminema

Pierwszy singiel promujący nadchodzący album, "Houdini", zdobył już popularność na całym świecie. Utwór zajął pierwsze miejsca na listach Billboard Global 200 i Streaming Songs, a także debiutował na drugim miejscu listy Hot 100. Obecnie znajduje się w pierwszej dwudziestce list przebojów Spotify, Apple Music oraz list przebojów radiowych Top 40 i Rhythmic. "Houdini" to najwyżej notowany singiel Eminema od czasów "The Monster" z 2013 roku.





Eminem - kiedy nowa płyta? Premiera "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)" już niedługo

Fani Eminema z niecierpliwością oczekują na premierę jego 12. albumu "The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)". Artysta zapowiedział go pod koniec kwietnia, a premiera ma odbyć się 12 lipca. Album ma kontynuować historię alter ego rapera - Slim Shady'ego, którego powrót zapowiada maska hokejowa w teaserze "Tobey".