Cult Of Luna w podróży na północ (nowa płyta "The Long Road North")

Jak informuje Metal Blade Records, "The Long Road North" to jedno z najbardziej dynamicznych i najpiękniejszych dokonań szwedzkiej formacji, której twórczość stanowi głęboko emocjonalny amalgamat sludge-, prog- i post-metalu z hardcore'owymi pierwiastkami.

"To album o potężnym, wręcz filmowym brzmieniu" - zaznaczyli lapidarnie muzycy z Umeå. Następca wybitnego longplaya "A Dawn To Fear" (2019 r.) trafi na rynek 11 lutego 2022 roku.

Dodajmy, że Cult Of Luna zobaczymy 26 lutego 2022 roku w krakowskim klubie Studio i dzień później na deskach warszawskiej Progresji, a wszystko to w ramach trasy z Alcest i Svalbard. Szwedzi zaplanowali także kolejne tournée, które również nie ominie Polski, 16 października 2022 roku zespół wystąpi bowiem w Centrum Koncertowym A2 we Wrocławiu, tym razem w towarzystwie Caspian i Holy Fawn.

Wideoklip "Lay Your Head To Rest" Cult Of Luna z 2019 roku możecie zobaczyć poniżej:

Clip Cult Of Luna Lay Your Head to Rest

Oto lista kompozycji albumu "The Long Road North":

1. "Cold Burn"

2. "The Silver Arc"

3. "Beyond I"

4. "An Offering To The Wind"

5. "Into The Night"

6. "Full Moon"

7. "The Long Road North"

8. "Blood Upon Stone"

9. "Beyond II".