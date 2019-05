Cult Of Luna: Nowy singel "The Silent Man"

Szwedzi z Cult Of Luna wydali właśnie nowy singel.

Cult Of Luna szykuje nowy materiał /Silvia Grav /

Wypuszczony w poniedziałek, 6 maja, drogą elektroniczną "The Silent Man" to pierwszy materiał metalowych wizjonerów z Umeå w barwach Metal Blade Records, z którą muzycy Cult Of Luna podpisali kontrakt w marcu. Wcześniej Szwedzi współpracowali m.in. z angielską Earache Records i norweską Indie Recordings.



Singel, o którym mowa, to także przedsmak tego, co usłyszymy na nowym, siódmym albumie Cult Of Luna, którego premierę zaplanowano wstępnie na jesień.



Przypomnijmy, że po płycie "Vertikal" i EP-ce "Vertikal II" z 2013 roku, trzy lata później szwedzka grupa opublikowała specjalny materiał "Mariner" z udziałem amerykańskiej wokalistki Julie Christmas (Battle Of Mice, Made Out Of Babies), zaś w 2017 roku światło dzienne ujrzał koncertowy album / DVD "Years In A Day".



O tym, czy Cult Of Luna są nadal dwa kroki przed innymi, możecie sprawdzić słuchając nowego singla "The Silent Man":

Wideo Cult of Luna "The Silent Man" (OFFICIAL)