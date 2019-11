Cult Of Luna: koncert w Polsce w 2019 r. [DATA, BILETY, MIEJSCE]

Jedno z największych odkryć angielskiej Earache Records, szwedzka grupa Cult Of Luna przyjedzie do Polski. Metalowcy zagrają 8 grudnia 2019 roku w warszawskim klubie „Progresja”.

To już kolejny koncert zespołu Cult Of Luna w Polsce

Zespół będzie promować swój najnowszy album "A Dawn To Fear". Koncert w Warszawie będzie ostatnim przystankiem grupy w Europie.

Clip