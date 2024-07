Pochodząca z Lipnicy Wielkiej Izabela Szafrańska śpiewa od piątego roku życia, a z wykształcenia jest kulturoznawcą. Współtworzyła zespół El Saffron, który znany był z programu "Must Be The Music", gdzie doszedł do finału szóstej edycji. Skład tworzyli również: Laura i Gabriela Szafrańskie oraz Radosław Kuliś i Artur Kmiecik. Grupa inspirowała się muzyką hiszpańską i sefardyjską.



"Wszyscy razem jesteście magiczni, człowiek jest bliski zwariowania - to jest coś pięknego" - chwaliła zespół Ela Zapendowska.

Największą furorę wokalistka zrobiła jednak w programie TVP.

Piotr Cugowski zaniemówił. Ten występ przeszedł do historii "The Voice of Poland"

Szafrańska oczarowała trenerów podczas przesłuchań w ciemno dziewiątej edycji "The Voice of Poland", gdy zaśpiewała "Flashlight" Jessie J (posłuchaj przeboju!). "I uroda, i głos! Chce się ciebie słuchać, jeśli chciałabyś dołączyć do moje drużyny, to naprawdę będę zaszczycona" - zachwycała się dziewczyną Patrycja Markowska.



"Wszystko dostała ta dziewczyna. Ale piękna, wow!" - mówił Piotr Cugowski.

Ostatecznie Szafrańska trafiła do drużyny Michała Szpaka i swoją przygodę z programem kontynuowała aż do półfinału, gdzie musiała uznać wyższość Natalii Zastępy.

Nagranie z wokalistką na Youtube obejrzano ponad 2,1 miliona razy. Pod występem znalazło się jest kilkaset komentarzy, a większość z nich to komplementy pod jej adresem.



"Mistrzostwo. Odwracali się, a ona po prostu śpiewała, jakby była w innym świecie. Jeden z najlepszych wokali ever. I gdzieś słyszałem w tym wszystkim momentami Celine Dion. Genialna!", "Świetna dziewczyna, piękne wykonanie, głos. Dało się poczuć, że ma to coś", "Ciarki mam jak słucham tego wykonania" - czytamy.



Co stało się z Izabela Szafrańską po "The Voice of Poland"?

Rok po wystąpieniu w programie Szafrańska wydała płytę "Z bursztynu". Muzykę do tekstów wybitnych polskich autorów i poetów stworzył kompozytor i aranżer Marcin Partyka.

W marcu 2022 r. Iza zaprezentowała słuchaczom album "Żydowska ulica/Jewish street". Na krążku znalazły się zarówno tradycyjne pieśni żydowskie, sefardyjskie i te powstałe w żydowskim getcie, jak i utwory współczesne. W maju 2023 roku - Izabela Szafrańska we współpracy z Marcinem Partyką nagrała piosenkę pt. "Tysiące motyli".

Pod koniec maja 2024 roku Szafrańska wyszła za mąż za swojego partnera Grzegorza.



