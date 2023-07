Cryptopsy z albumem "As Gomorrah Burns". Kiedy premiera?

Pierwsza od ponad dekady studyjna płyta Kanadyjczyków będzie zarazem debiutem Cryptopsy w barwach nowego wydawcy - niemieckiej Nuclear Blast Records. Gigant metalowej fonografii z Donzdorfu zaplanował premierę ósmego longplaya kwartetu z Montrealu na 8 września. Materiał dostępny będzie m.in. w dwu wersjach winylowych, w edycji CD i drogą elektroniczną.

Całością produkcji "As Gomorrah Burns" zajął się Chris Donaldson, gitarzysta Cryptopsy i ceniony inżynier dźwięku, którego przy miksie wsparł dodatkowo Dom Grimard, basista Ion Dissonance. Okładkę zaprojektował rozchwytywany włoski artysta Paolo Girardi.

Następcę płyty "Cryptopsy" z 2012 roku pilotuje singel "In Abeyance". Nakręcony do niego teledysk - w reżyserii Chrisa Kellsa (The Agonist, Beneath The Massacre) - możecie zobaczyć poniżej:

Clip Cryptopsy In Abeyance

Cryptopsy - szczegóły płyty "As Gomorrah Burns" (tracklista):

1. "Lascivious Undivine"

2. "In Abeyance"

3. "Godless Deceiver"

4. "Ill Ender"

5. "Flayed The Swine"

6. "The Righteous Lost"

7. "Obeisant"

8. "Praise The Filth".