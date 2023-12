Początki Corruption sięgają 1991 r. Wówczas ekipa z Sandomierza tworzyła mieszankę doom/death metalu, by po latach zacząć grać stoner metal.

Obecnie u boku lidera, współzałożyciela i basisty Piotra "Anioła" Wącisza występują Łukasz "Chuck" Wolkiewicz (wokal), Bartosz "Bart" Sadura (gitara, CETI, The Legacy) i perkusista Łukasz "Icanraz" Sarnacki (znany z m.in. Christ Agony, Hermh, Abused Majesty, Devilish Impressions). Anioł i Icanraz współtworzą sekcję rytmiczną Virgin Snatch.

Reklama

Minialbum "Road Kill" zawiera dwie autorskie kompozycje ("Road Kill", "Spirits of the Storm"), a także covery: "A Forest" The Cure z gościnnym udziałem Tui Szmaragd z zespołu WIJ oraz "Killed by Death" Motorhead, w którym gościnnie zaśpiewał Hellstorm z death/thrash metalowej formacji Ragehammer.

Album nagrany został w "Dobra 12" Studio w Białymstoku. Masteringiem dwóch kompozycji zespołowych zajął się Filip "Heinrich" Hałucha w swoim Heinrich House Studio. Miks i mastering obu coverów odbył się w "Satanic Audio" pod czujnym uchem Haldora Grundberga. Za okładkę odpowiada Łukasz Jaszak.