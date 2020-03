Coronavirus z Chin… nagrał singel. Posłuchaj "The End Is Near"

Na całym świecie panuje coraz większa obawa przed rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Niektórzy jednak postanowili podejść do tematu nieco inaczej.

Ktoś postanowił zażartować z rozprzestrzeniającego się koronawirusa /printscreen/Youtube/Mitosis TV /materiał zewnętrzny

Pomimo ogólnej paniki, są tacy, którzy traktują epidemię z przymrużeniem oka.

Reklama

Zespół utrzymuje, że pochodzi z Chin, czyli z państwa, w którym wirus pojawił się po raz pierwszy.

Opublikowana piosenka nazywa się "The End Is Near". Została nagrana w mrocznym, blackmetalowym klimacie.

Na żarcie szybko poznali się również internauci, którzy dorównywali muzykom w kwestii czarnego humoru. "Trasa we Włoszech była chora! Mnóstwo ludzi!", "Mam nadzieję, że zagrają trasę z SARS i Świńską Grypą" - czytamy w komentarzach.

Wideo Coronavirus - THE END IS NEAR (Black Metal) 2020 COVID-19

Nie wiadomo, czy zespół ma zamiar istnieć dłużej, czy jest to jednorazowy żart.