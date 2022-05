Sharon Osbourne poinformowała później na Instagramie, że Aimee Osbourne i producent, z którym pracowała, byli "szczęśliwą dwójką, która wyszła z tego żywa". Producentem tym jest Jamal Rajad Davis. Sharon zaznaczyła w poście, że ocalił on Aimee życie dzięki swojemu refleksowi. Po czym... skasowała post, zastępując go innym, wyzutym z emocji: o modlitwach, które wznosi za ofiarę pożaru i o nadziei, że "w przyszłości takie budynki będą lepiej zabezpieczone pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego".

Skąd taka zmiana nastawienia matki ocalałej ofiary? Według AP Davis, który przybrał pseudonim Jamal Rajad, mieszkał i pracował w budynku, który został ogarnięty pożarem, z żoną i czterema kotami. Poczuł dym i z początku uznał, że to tylko jego żona rozpaliła kadzidełko. Gdy dym stał się dokuczliwy, wyszedł na korytarz i zobaczył, że wydobywa się on z pomieszczenia poniżej. Ktoś już próbował tam wyważyć drzwi, a gdy te ustąpiły, buchnęły płomienie.

Davis miał najpierw wszcząć alarm, wyganiając ludzi (w tym Aimee Osbourne) z mieszczącego się w tym budynku studia nagraniowego, po czym zaczął ratować swój dobytek. "Chwyciłem to, co najważniejsze. 65-calowy telewizor i interfejs PlayStation" - powiedział, zdradzając mimochodem listę życiowych priorytetów. Gdy wyciągnął te rzeczy z płomieni, postanowił jeszcze uratować swoje cztery koty, ale było na to za późno. "Już się dusiłem" - powiedział. "Zdjąłem koszulę, zawiązałem ją wokół twarzy. Zrobiłem około pięciu lub sześciu kroków, jednak nie mogłem dotrzeć do moich kotków". Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

Aimee Osbourne jest piosenkarką, która występującą jako ARO. To najmniej znana latorośl słynnej rockandrollowej rodziny, bo nie wzięła udziału w reality show "Rodzina Osbourne'ów". Nigdy nie akceptowała upublicznia życia rodzinnego w telewizji, co w żaden sposób nie uważało za uwłaczające jej młodsze rodzeństwo Kelly i Jack Osbourne.

W swojej twórczości inspiruje się muzyką m.in. Kate Bush, Portishead, PJ Harvey i Massive Attack.

Ozzy Osbourne ma pięcioro dzieci z dwóch małżeństw. W "Rodzinie Osbourne'ów" u boku jego i Sharon występowali syn Jack i córka Kelly.