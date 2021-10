Twórca przebojów "Kobiety są gorące", "Rozkołysz się", "Jedyne co mam to złudzenia" w 2018 roku przypomniał się z nową płytą "5" z gościnnym udziałem Roberta Rozmusa, Moniki Jarosińskiej, Andrzeja Rybińskiego, Marcina Millera (Boys) i Pawła Stasiaka (Papa D). Wokalista znany jest też z prowadzenia programu "Jaka to melodia?" w TVP.

Już jakiś czas temu, Norbi wspominał, że również jego córka, Iga Dudziuk, zainteresowana jest karierą w showbiznesie.

"Bardzo chce śpiewać i jest to jej największe marzenie. Szkoli się w tym kierunku i nieźle jej to wychodzi, bo sam słyszałem. Zresztą od kilku lat uczęszcza intensywnie na lekcje śpiewu" - mówił Norbi kilka lat temu Faktowi.

"Albo pójdzie na Akademię Muzyczną do Katowic, albo do Warszawy. Zobaczymy, bo z młodymi jest tak, że mają sto pomysłów na minutę i trudno za nimi nadążyć" - dodał wokalista.

Iga Dudziuk - "A jednak". Zobacz teledysk!

Jak się okazało, Iga na poważnie wzięła się za sprawę i właśnie wypuściła swoją pierwszą piosenkę "A jednak"

"To mój debiutancki numer, który został napisany po bolesnym rozstaniu. Dla mnie ten utwór jest ważny pod wieloma względami i powstał dzięki grupie wspaniałych osób. Dziękuję i zapraszam do tej emocjonalnej przygody" - napisała Iga pod teledyskiem.



W komentarzach pojawiło się bardzo dużo pozytywnych opinii na temat piosenki.



"Trzymam za ciebie kciuki, bardzo ładna barwa głosu", "Sztos totalny!", "Początek nowej gwiazdy polskiej sceny?" - czytamy w komentarzach.



