Frances Bean Cobain we wrześniu 2021 roku wystawiła ową urokliwą nieruchomość za kwotę 2,5 mln dol. Nabywca "urwał" więc z tej ceny dwa miliony dol., a ona zarobiła jedynie nieco ponad 300 tys. dol. I nawet to nie jest pewne, bo trzeba tu odjąć prowizje dla brokerów, podatki i koszty generalnego remontu, który przeprowadziła.

Główny dom składa się z czterech sypialni i czterech łazienek. Choć zbudowano go w hiszpańskim stylu kolonialnym, urządzony jest nad wyraz nowocześnie. Na plus córki Courtney Love i Kurta Cobaina trzeba zaliczyć to, że postanowiła zachować oryginalne elementy wystroju, takie jak: belki stropowe, kafelki Malibu Potteries, witraże, archaiczne kominki i łukowate przejścia, modne w stolicy światowej kinematografii, gdy kręcono tu... pierwszy na świecie film dźwiękowy ("Śpiewak jazzbandu" w reżyserii Alana Croslanda miał premierę pod koniec 1927 roku).

Dzięki położeniu na zboczu wzgórza prawie każdy pokój w domu gwarantuje przepiękne widoki. Można je podziwiać również z tarasu lub po prostu z ogrodu. Za głównym budynkiem znajduje się ponadto trzypiętrowy domek gościnny z ustronną strefą relaksu na świeżym powietrzu.

Frances Bean Cobain, córka Kurta Cobaina i Courtney Love, przyszła na świat w Los Angeles 18 sierpnia 1992 roku. Dziewczynka otrzymała imię na cześć gitarzystki Frances McKee ze szkockiej formacji The Vaselines, którą uwielbiał lider Nirvany. Drugie imię ojciec Frances nadał jej, gdyż w trakcie badań USG wyglądała jak fasolka.

Frances Bean Cobain utrzymuje się głównie z tantiem, które dziedziczy po sławnym ojcu. Gdy w 2017 roku rozwodziła się z muzykiem Isaiahem Silvą (którego poślubiła w 2014 r.), okazało się, że na tantiemach oraz prawach do wizerunku lidera grupy Nirvana zarabia miesięcznie ponad 100 tys. dol.