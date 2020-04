Córka gitarzysty Darkane w coverze "Angel Of Death" Slayera

W czasach koronawirusowej izolacji Christofer Malmström, gitarzysta szwedzkiej formacji Darkane, sięgnął po klasyk Slayera, a do jego wykonania zaangażował córkę Amandę.

Christofer Malmström nagrał cover ze swoją 12-letnią córką /materiały prasowe

Żartobliwe, nagranie wideo rozpoczyna się co prawda riffem z "The Last In Line" Dio, szybko jednak przechodzi w arcydzieło Slayera z albumu "Reign In Blood" z udziałem Amandy, 12-letniej córki Christofer Malmström, gitarzysty i współzałożyciela death / thrashowej grupy Darkane z Helsingborga.

Przerabianie cudzych utworów nie jest zresztą niczym nowym dla szwedzkiego gitarzysty, który poza istniejącym od ponad 20 lat Darkane, przez kilka lat występował również w cover bandzie Hardrock Hounds wykonującym hardrockowe przeboje z lat 80.

Christofer Malmström ma też swój solowy projekt Non-Human Level, realizując w nim pomysły, które nie idą w parze z twórczością Darkane. Macierzysta formacja Malmströma figuruje aktualnie w katalogu kalifornijskiej Prosthetic Records, przy czym ostatnia płyta Darkane, "The Sinister Supremacy", miała swą premierę w odległym 2013 roku.

Zobacz "Angel Of Death" w wykonaniu Christofera Malmström i jego córki: