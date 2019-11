Córka Eminema wciąż zachwyca. Zobacz jej najnowsze zdjęcia

23-letnia córka Eminema, zdecydowanie odrzuciła opcję pójścia w ślady ojca. Dziewczyna widzi się w roli influencerki. Jednak ostatnio na jaw wyszło, jak pomogła słynnemu tacie.

Eminem posłuchał opinii córki i dogadał współpracę z Jessie Reyez /Jeff Kravitz /Getty Images

Hailie Jade Scott Matthers na świat przyszła 25 grudnia 1995 roku i była owocem związku rapera z Kim Scott. Burzliwe relacje między Kim a Eminemem skończyły się dwoma rozwodami (w 2001 i 2006 roku, czyli niedługo po tym, jak znów się zeszli). Byłe małżeństwo toczyło również batalię o opiekę na córką. Ostatecznie w 2006 roku Kim i jej były mąż poszli na ugodę, a Eminem miał prawo wychowywać swoją córkę.

Reklama

Ta wielokrotnie inspirowała go do nagrywania utworów. O swoim dziecku wspominał w kilkunastu numerach, m.in. w: "97 Bonnie & Clyde", "When I'm Gone", "Hailie's Song" oraz "My Dad's Gone Crazy" (w tym utworze można usłyszeć, jak Hailie rapuje). Kilkakrotnie przepraszał ją także na swojej płycie "Revival" z grudnia 2017 roku.

Jedną z najpopularniejszych piosenek dotyczących swojej córki, "Mockingbird", Eminem stworzył w 2004 roku. Jak sam przyznał, to jeden z nielicznych utworów, który go wzruszył. W klipie do singla widzimy natomiast prywatne nagrania z jego domu.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eminem Mockingbird

"Hailie była moją główną inspiracją, zwłaszcza, kiedy się urodziła, a ja nie byłem sławny, nie miałem pieniędzy i nie miałem gdzie mieszkać. Zastanawiałem się wtedy 'jak ja ją wychowam' i to dało mi motywacje do działania. Ona zawsze była moją siłą napędową" - mówił w 2002 roku Eminem w rozmowie z MTV.

Obecnie 23-latka jest studentką na Michigan State University oraz próbuje swoich sił jako influencerka (interesuje się branżą modową). Na Instagramie Hailie ma ponad 1,8 mln obserwujących.

Wideo Eminem - Interview talking about Hailie (HD)

Sporą popularnością cieszyło się jej jedno z ostatnich zdjęć, na którym córka Eminema ucharakteryzowała się na Arianę Grande. Post zdobył ponad 160 tys. polubień, a kostiumem na Halloween 23-latki zachwycona była nawet sama piosenkarka.



Mimo że Hailie raczej nie pali się do pójścia w stronę swojego ojca i rozpoczęcia kariery muzycznej, to ona przekonała go, aby na swoją ostatnią płytę - "Kamikaze" - zaprosił wokalistkę Jessie Reyez.



Raper piosenkarkę dostrzegł w telewizji i natychmiast powiedział swojemu menedżerowi, aby zorganizował spotkanie i zaprosił 26-latkę do współpracy. Sprawa rozeszła się jednak po kościach, a na powrót do tematu naciskała właśnie córka Marshala Matthersa.



"Powiedziała do ojca 'musisz dogadać się z Jessie, bo później może nie być takiej okazji'" - opowiadała "People" Jessie Reyez. Piosenkarka gościnnie zaśpiewała w dwóch utworach Eminema - "Nice Guy" i "Good Guy".



Clip Eminem Good Guy - ft. Jessie Reyez