Córka Aldony Orman w niemieckim "The Voice Kids". Jak sobie poradziła?

Na Instagramie Aldony Orman, czyli Barbary Mileckiej z "Klanu", pojawiła się wiadomość o tym, że jej 10-letnia córka Idalia robi furorę w niemieckiej edycji "The Voice Kids".

Idalia Orman w "The Voice Kids Germany" /SAT1/Andre Kowalski /materiały prasowe

Obecnie w Niemczech odbywa się siódma edycja "The Voice Kids Germany".

Występy dzieci ocenia jury w skład którego wchodzą: Lena Meyer-Landrut (zwyciężczyni Eurowizji 2010), Mark Forster (wokalista, kompozytor), Stefanie Kloss (wokalistka grupy Silbermond) oraz duet The BossHoss.

Na przesłuchaniach w ciemno pojawiła się Idalia, 10-letnia córka Aldony Orman, która zaśpiewała piosenkę "Wish Upon a Star" z filmu "Pinokio".

Swoje fotele odwrócili wszyscy trenerzy.

Wzruszona Idalia nie mogła ukryć łez - choć Lena próbowała ją przekupić cukierkami i balonami, postanowiła dołączyć do drużyny Marka Forstera, który ma polskie korzenie (jego matka urodziła się w Warszawie).

Idalia do "The Voice Kids Germany" dostała się na podstawie osobistego przesłuchania i w uznaniu jej dokonań artystycznych w międzynarodowych festiwalach piosenki dziecięcej. W tym roku po raz pierwszy w eliminacje były zaangażowane międzynarodowe szkoły niemieckie mające swe siedziby w stolicach europejskich.

Idalia jest uczennicą Polsko-Niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie. Do udziału w eliminacjach zachęcił ją nauczyciel muzyki Marcin Lemiszewski, a do występu w "The Voice Kids" przygotowywała znana wokalistka Hania Stach.