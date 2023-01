Piosenka "brrrr" opowiada o świadomości swoich pragnień i znalezieniu osoby, która nie jest onieśmielona jej blaskiem. Produkcją utworu zajął się ILYA - wcześniej pracował z Kim Petras nad przebojem "Unholy" oraz soundtrackiem do "Aniołków Charliego".

"brrr" jest następstwem wydanego w listopadzie 2022 r. "If Jesus Was A Rockstar" i wielkiego hitu "Unholy" nagranego z Samem Smithem . Kim jest współautorką przeboju. Utwór szybko stał się najpopularniejszym popowym duetem 2022 roku - zdobył szczyty Billboard Hot 100, Billboard Global 200 Chart oraz pierwsze miejsca w zestawieniach Spotify i Apple Music w wielu krajach.

Clip Kim Petras brrr (lyric video)

Wspomniany przebój "Unholy" odniósł historyczny sukces - Smith są pierwszym w historii otwarcie niebinarnym artystą solowym, podczas gdy Petras jest pierwszą otwarcie transpłciową solową artystką na szczycie listy przebojów.

Clip Sam Smith Unholy - feat. Kim Petras

W "If Jesus Was A Rockstar" Kim zastanawia się nad swoją relacją z duchowością po tym, gdy nie czuła się mile widziana w instytucji kościoła, kiedy była młodsza. Kim pogrąża się w przemyśleniach, czy więcej osób nie patrzyłoby przychylnie na religię, gdyby była ona bardziej inkluzywna - uosobieniem tej refleksji jest postać Jezusa jako rockandrollowca.

Poza występem w programie "Late Night with Seth Meyers" Kim Petras pojawi się wkrótce podczas gali BRIT Awards, na której wykona nominowany do nagrody w kategorii piosenka roku "Unholy". Wokalistka będzie też główną gwiazdą marcowego Sydney WorldPride, pojawi się również w czerwcu festiwalu Governors Ball w Nowym Jorku.

Clip Kim Petras If Jesus Was A Rockstar (Lyric Video)

Kim jest Kim Petras?

Urodzona w Niemczech Kim Petras może pochwalić się niezwykle dynamiczną karierą, wyprzedanymi trasami koncertowymi w Ameryce Północnej i Europie oraz pochlebnymi opiniami od najważniejszych dziennikarzy i mediów na całym świecie. Na świat przyszła jako chłopiec o imieniu Tim - w wieku 13 lat pojawiła się w niemieckiej telewizji, gdzie po raz pierwszy publicznie opowiedziała o tym, że chce dokonać korekty płci. Ostatecznie doszło do tego, gdy miała 16 lat, a media obwołały ją "najmłodszą transseksualistką na świecie".

Pierwsza piosenka napisana przez Petras miała opowiadać o "tym kolesiu z drugiej klasy, który mnie nie lubił".



W wieku 20 lat wydała wszystkie zarobione jako kelnerka pieniądze na lot do Los Angeles, by tam rozpocząć pracę nad karierą muzyczną. Wkrótce po przeprowadzce trafiła na producenta Aarona Josepha, a ich współpraca zaowocowała singlem "I Don’t Want It At All" i pierwszym kawałkiem Top 40 w karierze Kim - "Heart to Break".



Petras podbiła zestawienia Billboardu oraz inne listy przebojów hitami takimi jak "Feeling of Falling" czy "1, 2, 3 Dayz Up". W 2019 ukazał się jej debiutancki projekt "Clarity", który spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem ze strony mediów. Kim prezentowała wiodący singel z wydawnictwa, "Icy", w "Good Morning America". Ariana Grande osobiście wybrała wokalistkę na soundtrack do "Aniołków Charliego".





Petras wydała też projekt "Turn Off The Light" m.in. z utworami "There Will Be Blood" oraz "Close Your Eyes". W 2020 artystka zaśpiewała "Malibu" w "Jimmy Kimmel Live" oraz współpracowała z Kygo , Madison Beer oraz K/DA. W dorobku ma ponad miliard streamów.

Latem 2022 Petras wydała cover wielkiego hitu "Running Up That Hill" Kate Bush w ramach serii Amazon Originals. Amazon zrealizował także krótkometrażowy dokument przedstawiający kulisy występu Petras na słynnym festiwalu Coachella, jak również wspólnego występu z Christiną Aguilerą - razem wykonały utwór "XXX" z mini-albumu "Slut Pop" Kim Petras.

