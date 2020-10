Cookie Monsta nie żyje. Brytyjski DJ i producent miał zaledwie 31 lat

DJ Cookie Monsta – brytyjski twórca muzyki dubstep – zmarł 2 października w wieku 31 lat. Nie ujawniono, co było przyczyną śmierci.

Cookie Monsta miał 31 lat /Kris Connor /Getty Images

Śmierć młodego DJ-a potwierdziła jego wytwórnia Circus Records.



Reklama

"Jesteśmy zdruzgotani, nie ma słów, które oddałyby to, co czujemy. Wszystkie myśli kierujemy w stronę rodziny Tony'ego, jego przyjaciół oraz jego syna Olly’ego. Świat będzie za tobą tęsknił Cookie" - czytamy.

Cookie Monsta (a właściwie Tony Cook) to urodzony w Wielkiej Brytanii to DJ i producent muzyki elektronicznej (jego twórczość to mieszanka dubstepu z innymi gatunkami).

Działalność rozpoczął w 2008 roku. Wydał dwa mixtape'y ("Maryland Chocolate Chip Mix" i "Wheres My Cookie...?") oraz EP-kę "Riot" w 2012 roku.

Wideo Cookie Monsta - Ginger Pubes | DUBSTEP

31-latek mimo młodego wieku był szanowany na brytyjskiej scenie, co zaowocowało częstymi występami na festiwalach muzyki tanecznej i elektronicznej.

Rok temu DJ zawiesił swoją działalność i poinformował fanów o problemach psychicznych, z którymi się zmaga.

"W ostatnich latach walczyłem z problemami psychicznymi, a w ostatnich tygodniach moje dolegliwości stały się jeszcze bardziej nieznośne. Starałem się ostatnio z tym wszystkim poradzić, jednak bezskutecznie, więc muszę zniknąć z sieci na dłuższą chwilę" - pisał i dodawał, że nadal będzie robił muzykę.



W sierpniu tego roku Cookie Monsta napisał, że przezwyciężył swoje problemy i jest obecnie "w lepszym miejscu".