Conchita Wurst stała się stuprocentowym mężczyzną. Zaskakująca przemiana [teledysk "Hit Me"]

Kontrowersyjna i budząca wiele emocji Conchita Wurst - postać, którą wykreował Thomas Neuwirth, znów przeszła wizerunkową metamorfozę. Wokalista zerwał z rolą drag queen przeobrażając się w stuprocentowego mężczyznę. Zobacz, jak teraz wygląda!

Conchita Wurst zerwała już z wizerunkiem kobiety z brodą /Pascal Le Segretain/amfAR14/WireImage /Getty Images

Z Conchity Wurst został już tylko Wurst. Męski wizerunek i nowa muzyka, to pierwsze zwiastuny kolejnego przeobrażenie słynnego Thomasa Neuwirtha.



Conchita w "Pytaniu na śniadanie" 1 5 Conchita Wurst to zagraniczna gwiazda Sabatu Czarownic, który odbędzie się 27 czerwca w Kielcach Autor zdjęcia: Krzysztof Kuczyk Źródło: Agencja FORUM 5

Reklama

Wokalista stał się sławny po tym, jak w 2014 roku jako Conchita Wurst wygrał Eurowizję piosenką "Rise Like a Phoenix".



Niektórzy zarzucali wtedy Neuwirthowi, że to właśnie kontrowersje zapewniły mu zwycięstwo podczas konkursu.



Od momentu zwycięstwa na Eurowizji wokalista wierny był wizerunkowi drag queen. W końcu w 2017 roku zdecydował się "uśmiercić" Conchitę Wurst, choć wówczas szybko zmienił zdanie, a postać Conchity odrodziła się niczym feniks z popiołów.



Ostatnimi czasy Neuwirth zaczął eksperymentować z wyglądem wykreowanej przez siebie bohaterki. Nie tak dawno temu Conchita ogoliła głowę. Swoją metamorfozę zaprezentowała podczas parady Europride 2019. Teraz przyszedł czas na kolejne, tym razem naprawdę znaczące przemiany. Neuwirth zdecydował się po raz kolejny pożegnać Conchitę. Przemiana ta wynika z faktu, że Thomas w końcu chciałby "w spokoju być sobą".

Clip Conchita Wurst Trash All The Glam

Swój nowy wizerunek Thomas Neuwirth zaprezentował w pełnej krasie w najnowszym teledysku do piosenki "Hit Me". Zapowiedzią jego metamorfozy był poprzedni klip - wydany 8 marca "Trash All the Glam".

"Nie patrz na mnie, to koniec" - śpiewa wokalista, który teraz przedstawia się jako Wurst. Zobaczcie, jak wygląda jako brodaty blondyn w teledysku "Hit Me".

Clip Conchita Wurst Hit Me