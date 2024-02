Wyjaśnijmy od razu, że w szeregach formacji z Kolbotn odnajdujemy trzech weteranów norweskiej sceny metalowej, czyli Apollyona (perkusja) z black / thrashowego Aura Noir; Bestial Tormentora (gitara) z thrashowego Infernö; oraz Fenriza z kultowego Darkthrone, który w Coffin Storm stanął przy mikrofonie. Co nie bez znaczenia dla stylu Coffin Storm, Apollyon i Bestial Tormentor znani są także z doommetalowego Lamented Souls.

"Pierwotnie zakładałem, że to będzie doom metal. Choć po głowach chodził nam 'Epicus Doomicus Metallicus' (debiutancki album szwedzkiego Candlemass, żywej legendy doom metalu, z 1986 r.), a utwory są w wolnych i średnich tempach, riffy okazały się bardziej thrashowe niż się spodziewałem" - precyzuje Apollyon, który nadzorował również etap produkcji.



Masteringiem albumu "Arcana Rising" zajął się współpracujący m.in. z Darkthrone Amerykanin Jack Control w studiu Enormous Door w Austin w Teksasie. Autorem okładki jest polski artysta Maciej Kamuda.

Debiut Coffin Storm ujrzy światło dzienne 29 marca nakładem brytyjskiej Peaceville Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Z premierową kompozycją "Over Frozen Moors" Coffin Storm możecie się zapoznać poniżej:

Coffin Strom - szczegóły albumu "Arcana Rising" (tracklista):

1. "Over Frozen Moors"

2. "Arcana Rising"

3. "Open The Gallows"

4. "Eighty-Five And Seven Miles"

5. "Ceaseless Abandon"

6. "Clockwork Cult".