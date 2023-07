Śmierć Coco Lee potwierdziły jej siostry. Wokalistka targnęła się na swoje życie 2 lipca. W kolejnych dniach przebywała w szpitalu w stanie śpiączki farmakologicznej.

"CoCo cierpiała na depresję od kilku lat, ale jej stan drastycznie się pogorszył w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Chociaż szukała profesjonalnej pomocy i robiła, co mogła, by walczyć z depresją, demon zwyciężył. (...) Jednocześnie mamy nadzieję, że wszyscy będą nie tylko tęsknić za CoCo, ale także dzielić się jej promiennym uśmiechem, traktować ludzi szczerze i przekazywać życzliwość i miłość wszystkim wokół nas oraz kontynuować życzenie CoCo, aby wszyscy wokół odczuwali jej miłość i szczęście" - czytamy w oświadczeniu sióstr.

Kim była Coco Lee? Śpiewała oscarowy przebój

Coco Lee na świat przyszła w 1975 roku w Hong Kongu. Profesjonalną karierę rozpoczęła na początku lat 90. Początkowo popularność zdobyła głównie w krajach azjatyckich, m.in. w rodzinnym Hong Kongu i na Tajwanie.

Przełomowym momentem jej kariery był rok 1998 roku, kiedy to podpisała umowę z Disneyem. Wokalistka zaśpiewała piosenkę "Reflection" w mandaryńskiej wersji "Mulan". Rok później miała okazję występować u boku Michaela Jacksona oraz wydała swój pierwszy i jedyny anglojęzyczny album "Just No Other Way", na którym znalazł się przebój "Do You Want My Love".

W 2001 roku zaśpiewała piosenkę do filmu "Przyczajony tygrys, ukryty smok" - "A Love Before Time" ( posłuchaj! ). Utwór został nominowany do Oscara, a Lee miała okazję wystąpić podczas gali rozdania nagród Akademii.

Międzynarodowa kariera Lee nie rozwinęła się jednak tak, jak można było się spodziewać. Jednak nadal mogła liczyć na fanów w Azji.

W 2014 przeszła poważne zapalenie oskrzeli, które zmieniło jej głos. Dwa lata później wzięła udział w chińskim talent show "I Am a Singer". Lee wygrała talent show, będąc pierwszą artystką spoza kontynentalnych Chin, która tego dokonała.

Coco Lee w 2011 roku poślubiła kanadyjskiego biznesmena Bruce'a Rockowitza. Podczas ceremonii wystąpili m.in. Bruno Mars, Alicia Keys i Ne-Yo. Para nieoficjalnie miała rozwieść się na początku 2023 roku, jednak żadna ze stron tego nie potwierdziła.



