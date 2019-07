Cochise: Nowa płyta "Exit: A Good Day To Die" w październiku

Rozpoczęły się prace nad szóstą płytą rockowej grupy Cochise, której wokalistą jest Paweł Małaszyński.

Paweł Małaszyński szykuje nową płytę Cochise. Na zdjęciu z żoną Joanną Chitruszko /Tricolors / East News

Perkusja zostanie zarejestrowana w białostockim Hertz Studio, natomiast gitary, bas i wokal w Studiu "Nagrywatornia" Daniela Baranowskiego, który po raz kolejny będzie producentem albumu.

Reklama

Album zatytułowany "Exit: A Good Day To Die" ukaże się 18 października.

"Nowa płyta będzie miała wiele wspólnego z poprzednimi albumami Cochise, zwłaszcza 'Swans And Lions'. Ten sam skład, ten sam sposób nagrywania (perkusja w Studiu Hertz, reszta w 'Nagrywatorni'), podobny sposób komponowania. Będą jednak pewne różnice. Nie chcemy przecież nagrać 'S&L II' (śmiech)" - opowiada gitarzysta Wojtek Napora.

Muzyk zdradza, że po kilku latach przerwy ponownie pojawią się polskie teksty w niektórych utworach.

"Po 'kilku-płytowej' przerwie ponownie nawiązaliśmy też bliższy kontakt z Indianami. Ogromna zasługa w tym Andrzeja Pągowskiego, który zaprojektował wspaniałą okładkę i zajął się 'indiańską' grafiką naszej płyty" - dodaje Napora.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cochise: Walka z wiatrakami INTERIA.PL

Paweł Małaszyński tłumaczy tytuł płyty "Exit: A Good Day To Die".

"Został zaczerpnięty z dokumentu o asymilacji kulturowej Indian i ich walce z białymi o prawa człowieka. Te słowa wypowiedział w budynku sądu w Custer w Dakocie Płd. w styczniu 1973 roku Dennis Banks, lider Ruchu Indian Amerykańskich AIM (American Indian Movement). 'Dzisiaj jest dobry dzień, by umrzeć, ponieważ zawarte jest w nim całe moje życie'. Powiedzenie to odwołuje się do możliwości, jakie wyłaniają się z dokonania przeglądu życia i dokończenia tego, co pozostawało niedomknięte. Dla Cochise niektóre drzwi nadal pozostają otwarte...." - mówi wokalista.



Paweł Małaszyński z Cochise w Międzyzdrojach 1 7 Jedną z muzycznych atrakcji Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach jest dowodzona przez Pawła Małaszyńskiego grupa Cochise Autor zdjęcia: Źródło: AKPA 7

Oto szczegóły płyty "Exit: A Good Day To Die":

1. "Bad Animal/s"

2. "Last Ride"

3. "Angel Dust"

4. "The Weeping Song" (Nick Cave cover)

5. "Pustki"

6. "Karzeł"

7. "W Pomroczach"

8. "Superstar"

9. "Ring O'Roses"

10. "Space Of Love"

11. "Oceany".