Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią festiwal Coachella wrócił w pełnej krasie. Organizatorzy przewidywali, że dziennie przez teren festiwalu przetoczy się około 125 tys. osób. Po pierwszym weekendzie (15-17 kwietnia) przyszedł czas na drugą odsłonę (22-24 kwietnia).



Headlinerami imprezy są Harry Styles i 20-letnia Billie Eilish. Amerykańska wokalistka rekord imprezy pobiła jeszcze przed swoim występem, stając się najmłodszym headlinerem imprezy w historii.

Festiwal zamkną wspólnym koncertem Swedish House Mafia i The Weeknd.

Fani mieli okazję zobaczyć m.in. pożegnalny występ składu Brockhampton, a także Anittę, Baby Keema i Megan Thee Stallion.



Nie zabrakło gościnnych udziałów, z których słynie Coachella. U boku Baby Keema w dwóch utworach ("Family Ties" i "Vent") pojawił się Kendrick Lamar, który już w połowie maja wypuści swój oczekiwany album "Mr. Morale & The Big Steppers".

Z kolei Harry Styles zaprosił na scenę Lizzo, z którą wykonał "I Will Survive" Glorii Gaynor, słynny hymn disco z lat 70., a także "What Makes You Beautiful" grupy One Direction, w której zaczynał swoją karierę.

Furorę zrobiła także amerykańska gwiazda hip hopu Megan Thee Stallion. Przypomnijmy, że autorka przeboju "WAP" pojawi się na tegorocznym Open'er Festival w Gdyni na początku lipca.