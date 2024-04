Dotychczasowy dorobek 78-letniego obecnie Davida Gilmoura ( sprawdź! ) zamyka "Rattle That Lock" z 2015 r.

Nowy album "Luck and Strange" (premiera 6 września) nagrywany był przez pięć miesięcy w Brighton i Londynie. Za produkcję odpowiedzialni są David i Charlie Andrew - najbardziej znani ze swojej współpracy z Alt-J i Mariką Hackman, a teksty napisała głównie Polly Samson - wcześniejsza współautorka Gilmoura przez ostatnie trzydzieści lat. Para wzięła ślub w 1994 r. podczas przerwy w trasie promującej płytę "The Division Bell" grupy Pink Floyd.

"Starszy i śmiertelny". David Gilmour zapowiada nowy album

"Jest napisany z punktu widzenia bycia starszym" - opowiada Polly Samson o "Luck and Strange". David Gilmour wspomina, że "spędził mnóstwo czasu w trakcie kwarantanny rozmawiając i myśląc o tego typu rzeczach, np. o śmiertelności".

Pierwszym singlem promującym nowe wydawnictwo została piosenka "The Piper's Call". Swoją premierę będzie miała 25 kwietnia na antenie brytyjskiej stacji BBC Radio 2 o 10:15. Zaraz po tym trafi na platformy streamingowe, a w piątek po południu pojawi się teledysk do tego nagrania.

Płyta "Luck and Strange" zawiera osiem nowych utworów oraz przeróbkę The Montgolfier Brothers "Between Two Points" z udziałem Romany Gilmour, która w nim zaśpiewała i zagrała na harfie. 22-latka jest najmłodszym dzieckiem Gilmoura i Samson (para ma w sumie czwórkę dzieci, w tym Charliego, adoptowanego przez Davida syna Polly ze związku z nieżyjącym już poetą, aktorem i pisarzem Heathocte'em Williamsem).

Tytułowy utwór "Luck and Strange" powstał w 2007 r. na terenie posiadłości lidera Pink Floyd we współpracy z klawiszowcem tej legendarnej formacji - Richardem Wrightem. Muzyk ten zmarł we wrześniu 2008 r.

W nagraniach płyty udział wzięli także basiści Guy Pratt (wieloletni współpracownik Pink Floyd) i Tom Herbert; perkusiści Adam Betts, Steve Gadd i Steve DiStanislao oraz grający na instrumentach klawiszowych Rob Gentry i Roger Eno. Za aranżacje smyczkowe i chóralne odpowiada Will Gardner. Okładkę zaprojektował legenda grafiki Anton Corbijn (najbardziej znany z współpracy z Depeche Mode i U2), który zainspirował się tekstem napisanym przez Charliego Gilmoura do ostatniej piosenki z albumu - "Scattered".

Nowa płyta dostępna będzie w kilku formatach. Edycja na płycie CD ukaże się w digipacku, z bookletem ze zdjęciami i grafikami Antona Corbijna. Dodatkowo zawierać będzie dwa bonusowe utwory - jednym z nich jest wydany w 2020 r. singel "Yes, I Have Ghosts" z udziałem Romany Gilmour.

David Gilmour - szczegóły nowej płyty "Luck and Strange" (tracklista):

1. "Black Cat"

2. "Luck and Strange"

3. "The Piper's Call"

4. "A Single Spark"

5. "Vita Brevis"

6. "Between Two Points"

7. "Dark and Velvet Nights"

8. "Sings"

9. "Scattered"

Bonus tracks:

10. "Yes, I Have Ghosts"

11. "Luck and Strange" (Original Barn Jam).