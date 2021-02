"Co kryją jej oczy" (Netflix): Kim jest Eve Hewson?

Nowym hitem Netflixa jest miniserial "Co kryją jej oczy", w którym jedną z głównych ról gra Eve Hewson, córka Bono - wokalisty i lidera zespołu U2.

Eve Hewson jest gwiazdą serialu "Co kryją jej oczy" /Ian West/PA Images /Getty Images

Składający się z sześciu odcinków miniserial "Co kryją jej oczy" oparty jest na podstawie powieści Sarah Pinborough.



Samotna matka Louise (Simona Brown znana z m.in. "Małej doboszki" i "Kiss Me First") rozpoczyna zabawę z ludzkim umysłem, gdy nawiązuje romans ze swoim szefem psychiatrą - Davidem (Tom Bateman - "Morderstwo w Orient Expressie", "Śmierć na Nilu") i zaprzyjaźnia się z jego tajemniczą żoną Adele.

W serialu pojawia się jeszcze Rob (w tej roli Robert Aramayo, młody Eddard Stark z "Gry o tron" i gwiazdor zapowiadanego na ten rok serialu "Władca pierścieni").

Wideo Behind Her Eyes | Official Trailer | Netflix

W Adele wcieliła się Eve Hewson, 29-letnia obecnie córka Bono, lidera grupy U2, zbierając za swój występ masę pochwał.

Początkowo rodzice Eve byli przeciwni jej karierze aktorskiej. Pierwszą dużą rolę otrzymała w filmie "Wszystkie odloty Cheyenne'a" (2011) jeszcze będąc nastolatką. Wcześniej zagrała też w teledysku "For the First Time" irlandzkiego zespołu The Script, która poprzedzała U2 na jednym z koncertów w Croke Park w Dublinie w 2009 r.

Clip The Script For The First Time

"Na początku to mi bardzo pomogło. Moi znajomi, bardzo utalentowani aktorzy, walczyli, by dostać się na przesłuchanie. Ja tego nie doświadczyłam. Oczywiście, nie tak powinien funkcjonować system. Ale gdy masz przed sobą otwarte drzwi, naturalnym jest, że przez nie wchodzisz" - wyznała Eve Hewson w rozmowie z tygodnikiem "Radio Times".

A jednak popularność ojca, która początkowo pomogła aktorce stawiać pierwsze kroki w świecie filmu, po jakimś czasie zaczęła jej mocno doskwierać. "Zauważyłam, że reżyserzy i inni aktorzy nie potrafili oddzielić mnie od ojca i patrzeć na mnie, jak na odrębną osobę. Ludzie mają często wobec mnie bardzo małe oczekiwania, bo zakładają, że to niemożliwe, żebym była dobra w tym, co robię. Kiedy okazuje się, że jest inaczej niż sądzili, są na ogół bardzo zdziwieni" - zaznacza aktorka.



Eve Hewson po udanym występie we "Wszystkich odlotach Cheyenne'a" w reżyserii Paolo Sorrentino zagrała w m.in. oscarowym "Moście szpiegów" (w nakręconym przez Stevena Spielberga thrillerze wcieliła się w córkę głównego bohatera granego przez Toma Hanksa), filmach "Papillon. Motylek" (w głównych rolach m.in. Charlie Hunnam i Rami Malek), "Robin Hood: Początek" (m.in. Taron Egerton, Jamie Foxx), biograficznym "Tesli" (m.in. Ethan Hawke, Kyle MacLachlan) oraz serialach "The Knick" u boku Clive'a Owena i "The Luminaries".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. U2: Istniejemy dzięki "Achtung Baby" INTERIA.PL

Bono, lider irlandzkiej grupy U2, w sierpniu 1982 r. poślubił Alison Stewart. Małżeństwo ma czwórkę dzieci: córki Jordan (ur. 1989) i Eve (ur. 1991) oraz synów Elijah (1999) i Johna (2001).

Elijah Hewson poszedł w ślady ojca - jest liderem rockowej grupy Inhaler ( posłuchaj! ).



