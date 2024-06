Co Jest Grane Festival już za chwilę! Największe polskie gwiazdy i niespodzianki

"Piknikowy, międzypokoleniowy klimat Co Jest Grane Festival jest niewątpliwie wyróżnikiem na festiwalowej mapie Polski. Nic dziwnego, że odbywający się w przepięknym parku w samym centrum Warszawy festiwal ma rzeszę stałych fanów, którzy przychodzą z całymi rodzinami. Tegoroczna edycja zapowiada się wspaniale" - przekonują organizatorzy.

"Na odwiedzających w każdym wieku będzie czekać cała masa atrakcji - oprócz wspaniałych koncertów, pełna aktywności Strefa Dzieci, muzykuJEMY - kulinarne spotkania u Marty Gessler, pyszne jedzenie z różnych stron świata w strefie food trucków oraz liczne strefy rozrywki i relaksu" - zapowiadają.

Reklama

Co Jest Grane Festival 2024 - kto zagra?

W piątek, 14 czerwca, na festiwalowej scenie zaprezentują się: Krzysztof Zalewski, Ørganek z projektem MTV Unplugged, The Dumplings, Margaret, Błażej Król, Kim Novak, KAMP!, Kasia Lins, Julia Kamińska i A_GIM.

Natomiast w sobotę uczestnicy posłuchają Vito Bambino, Natalii Przybysz, Karaś/Rogucki, Darii ze Śląska, Smolik // Kev Fox, Noviki, Dziwnej Wiosny, RAT KRU i TACET by Wojtek Urbański.

W tym roku na festiwalu czeka też niespodzianka - oprócz sceny głównej na terenie imprezy stanie druga, taneczna scena - Hyundai POWER STAGE, na której wystąpią czołowe zespoły muzyki elektronicznej i alternatywnej.

Women’s Voices Kolektyw - specjalny projekt Co Jest Grane

"Women's Voices to przygotowywany pod przewodnictwem Pauliny Przybysz projekt towarzyszący festiwalowi Co Jest Grane. Co rok wyjątkowy, międzypokoleniowy skład artystek reprezentujących odmienne style muzyczne łączy wspólna idea kobiecości. W tym roku celebrowana będzie odmienność, co jest szczególnie ważne w czasach narastających konfliktów i niepokojów społecznych" - czytamy w opisie.

W skład kolektywu wchodzą: Anna Maria Jopek, Renata Przemyk, Ania Karwan, Daga Gregorowicz i Dana Vynnytska (tworzące zespół Dagadana), Justyna Święs i Ifi Ude. "Wyśpiewamy wspólną pieśń o byciu razem i radości płynącej z bogactwa naszej multikulturowości. Chcemy to celebrować różnice różnych kultur, oswajać to co wywołuje strach i skupiać się na tym co ważne dla nas wszystkich" - opowiada Przybysz.