Clydie King nie żyje. Wokalistka miała 75 lat

Clydie King, wokalistka znana ze współpracy z m.in. Bobem Dylanem, The Rolling Stones i Joe Cockerem, zmarła 7 stycznia w wieku 75 lat.

Clydie King miała 75 lat /Michael Ochs Archives /Getty Images

Clydie King na świat przyszła w sierpniu 1941 roku. Odkryta została przez Richarda Berry’ego, który stworzył wokół niej zespół Little Clydie And the Teens. Jeszcze wcześniej wspomagała wokalnie Raya Charlesa wraz z grupą Raelettes.

Reklama

W kolejnych latach King współpracowała m.in. z B.B. Kingiem, The Rolling Stones, Bobem Dylanem, Steely Dan, Barbrą Streisand i Joe Cockerem (wraz ze składem The Blackberries with Fields and Matthews można usłyszeć jej głos w chórkach piosenki "Mad Dogs And Enghlishmen").

Wokalistka wsparła również Lynyrd Skynryd w ich największym hicie "Sweet Home Alabama".



Clip Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama

Sprawdź tekst utworu "Sweet Home Alabama" w serwisie Teksciory.pl!

Bob Dylan nazwał Clydie King "ulubiona partnerką do śpiewania". "Nikt nie był nawet blisko tego poziomu. Byliśmy dwojgiem bratnich dusz" - wspominał muzyk.

Była partnerka Dylana, Susan Ross, sugerowała nawet, że artysta wziął z King sekretny ślub i miał z nią dwójkę dzieci.