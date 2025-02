W sierpniu 2024 r. Roxie Węgiel i Kevin Mglej wzięli planowany od wielu miesięcy ślub kościelny. W sieci dużo wcześniej krążyły spekulacje, o tym, że para planuje uroczystość, jednak wszelkie szczegóły pozostały tajemnicą aż do dnia zaślubin. Zakochani liczyli bowiem na prywatność. Powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w kościele parafialnym w Dydni na Podkarpaciu, a następnie bawili się w otoczeniu najbliższej rodziny i przyjaciół na hucznym weselu w rajskiej winnicy.

Ostatnio Roxie Węgiel gościła na kanapie "Pytania na śniadanie" , gdzie porozmawiała z prowadzącymi na temat walentynek. Młoda wokalistka zdradziła, co zamierza robić razem z Kevinem w tym wyjątkowym dniu. Po raz pierwszy para spędzi święto zakochanych jako mąż i żona.

Roxie i Kevin planują wycieczkę do Barcelony z okazji święta zakochanych

Zakochani zamierzają w Barcelonie głównie odpoczywać i cieszyć się łączącym ich uczuciem. Roxie, zapytana o to, czy wybiorą się przy tej okazji na mecz z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym , odpowiedziała, że nie planują żadnych dodatkowych atrakcji. Liczy się dla nich jedynie własne towarzystwo.

"Po prostu planujemy miło spędzić czas i poświęcić go tylko sobie, czego wszystkim życzę. My z Kevinem będziemy ten czas spędzać tylko ze sobą, raczej nie szukamy atrakcji typu mecz. Tego wszystkim życzę, by spędzili ten dzień ze swoimi połówkami" - powiedziała piosenkarka.