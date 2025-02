2 sierpnia 2024 r. Taylor Swift grała swój drugi koncert w Warszawie w ramach spektakularnej międzynarodowej trasy "The Eras Tour" . Przed występem amerykańskiej piosenkarki doszło do akcji Ostatniego Pokolenia, którą aktywiści zapowiadali dużo wcześniej. Twierdzili, że należycie "powitają artystkę" w naszym kraju, co okazało się prawdą. Działacze wtopili się w tłum fanów Taylor Swift, pojawiając się pod miejscem koncertu, i rozrzucili przy wjeździe na stadion pomarańczowy proszek. Następnie blokowali przejazd czarnej furgonetki, w której rzekomo miała podróżować piosenkarka.

"Cieszymy się, że sąd rozumie nasze motywacje. Jednak co nam po tym, jeśli wciąż chroni miliarderów wyjętych spod prawa? Skazuje ludzi za obywatelskie nieposłuszeństwo przeciwko superbogaczom takim jak Taylor Swift, których rozpustne życie ma katastrofalne skutki dla reszty społeczeństwa. 1 proc. najbogatszych ludzi na świecie odpowiada za tyle samo emisji CO2, co najbiedniejsze 5 miliardów ludzi. A to my, piątka zwykłych ludzi, zostaliśmy dziś ukarani za sprzeciw wobec szkód wyrządzanych nam przez bogaczy, kiedy oni pozostają bezkarni. A sąd ich tylko w tej bezkarności utwierdził" - przekazał Radomir Majewski z Ostatniego Pokolenia.