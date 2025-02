Natasha Bedingfieldto angielska piosenkarka i autorka tekstów, która zaprezentowała się szerokiemu gronu odbiorców w 2004 r. Nagrała wtedy swoją debiutancką płytę "Unwritten", a tytułowy kawałek błyskawicznie zawojował świat. Artystka trafiła na szczyty globalnych list przebojów i stała się niekwestionowaną ikoną lat 2000.

Natasha Bedingfield napisała swój największy przebój z myślą o 14-letnim bracie. Był to prezent na jego urodziny

Co ciekawe, Natasha Bedingfield swoje pierwsze autorskie utwory nagrywała jeszcze w latach 90., jednak dopiero dziesięć lat później osiągnęła sukces komercyjny. W wejściu na rynek pomógł jej brat, Daniel, który miał na swoim koncie kilka hitów (m.in. "Gotta Get Thru This" czy "Never Gonna Leave Your Side"). Piosenkarka podpisała kontrakt płytowy, a następnie rozpoczęła pracę z mentorami i doświadczonymi tekściarzami, aby polepszyć swój warsztat. Przez to, że musiała mocno angażować się w rozwijanie swojej kariery, przegapiła 14. urodziny swojego młodszego brata Joshuy. "Nie miałam nawet chwili, aby wysłać mu prezent, więc postanowiłam napisać mu piosenkę. 'Unwritten' została napisana z myślą o 14-latku" - opowiedziała Natasha w rozmowie z The Guardian.

Natasha Bedingfield napisała swój największy przebój "Unwritten" z pomocą Danielle Brisebois, która miała spore doświadczenie w pisaniu piosenek. To tekściarka pozwoliła piosenkarce zrozumieć, że "każde dziecko jest czystą kartką i może napisać swoją własną przyszłość". Z myślą o 14-letnim bracie artystki powstał hit, który stał się fundamentem debiutanckiego albumu gwiazdy. Krążek "Unwritten", oprócz tytułowego kawałka, zawierał pop-rockowe piosenki i brzmienia inspirowane muzyką R&B, która królowała w branży w latach 2000.

Jak powstawał hit lat 2000. - "Unwritten"?

"W przypadku zwrotki miałam w głowie okres Beatlesów, w którym wyjechali do Indii. Sekcja chóru gospel ma korzenie w moim dzieciństwie: moja rodzina miała szczęście, że została zaproszona do niesamowitego kościoła afrykańsko-karaibskiego w Londynie" - wyjaśnia brzmienie piosenki sama Natasha Bedingfield.

Artystka wyznała, w rozmowie z The Guardian, że początkowo chciała aby w "Unwritten" wybrzmiał pełnowymiarowy chór. Nie udało jej się jednak tego zorganizować, więc razem z przyjaciółką, Jessi Collins, nałożyły na siebie własne wokale i tak powstał wielki hit.

"Natasha śpiewa 'Unwritten' tak wiarygodnie, ponieważ ona jest tym utworem. Opowiada o chwytaniu przyszłości bez strachu. To takie satysfakcjonujące, że ta piosenka jest grana na ceremoniach ukończenia szkoły i tym podobnych" - podkreśliła Danielle Brisebois, autorka tekstów piosenek i współproducentka "Unwritten".

Po 20 latach piosenka "Unwritten" dostała drugie życie

Od sukcesu "Unwritten" minęło już ponad 20 lat. W międzyczasie Natasha Bedingfield wciąż tworzyła i aktywnie koncertowała - ma na swoim koncie pięć albumów studyjnych, w tym ostatni - "Roll with Me" - wydany w 2019 r. Kariera wokalistki mimo wszystko znacznie przycichła. Nikt nie spodziewał się, że po dwóch dekadach piosenka, dzięki której Bedingfield zadebiutowała w show-biznesie, ponownie wzniesie ją na wyżyny.

"W zeszłym roku reżyser Will Gluck użył jej w scenariuszu komedii romantycznej 'Anyone But You' (...) To zapoczątkowało fenomen TikToka. Nigdy nie spodziewałam się, że wróci do pierwszej dwudziestki w 20. rocznicę, ale to bardzo pozytywna piosenka, więc może nie da się nią znudzić" - wyznała Natasha Bedingfield.

Dzięki promocji filmu "Anyone But You" z gwiazdorską obsadą (występują w nim m.in. Sydney Sweeney i Glen Powell), internauci podchwycili piosenkę "Unwritten" i ponownie uznali ją za hymn. Nawet najmłodsi użytkownicy TikToka, którzy 20 lat temu nie mieli prawa znać przeboju Natashy Bedingfield, zakochali się w nostalgicznej kompozycji i nie przestają promować jej w sieci.

Natasha Bedingfield wystąpi w Poznaniu! Polacy wyśpiewają w niebogłosy nostalgiczne wersy "Unwritten"

Natasha Bedingfield po dwóch dekadach powraca na światową scenę. Już niedługo Polacy będą mieli okazję zaśpiewać wraz z nią w niebogłosy słynny wers "Feel the rain on your skin" podczas pierwszej edycji Bittersweet Festivalu. Piosenka wybrzmi w sierpniu tego roku w Poznaniu, w Parku Cytadela. U boku angielskiej artystki, powracającej na szczyt po 20 latach, wystąpią również: Nelly Furtado, Hurts, Rag'n' Bone Man, Empire of the Sun czy Post Malone.

