Informacja o śmierci muzyka zszokowała brytyjską scenę muzyczną. Artyści oddawali mu hołd w mediach społecznościowych oraz doceniali jego wkład, talent i wsparcie, jakie oferował młodym muzykom. Kevin Martin znany lepiej jako The Bug zaznaczył, jak ważną rolę Pryce odegrał na grime'owej scenie i nazwał go "niedocenianym geniuszem".

Swoją przygodę z muzyką Terror Danjah rozpoczął pod koniec lat 90. Inspirowała go kultura soundsystemów oraz muzyka Public Enemy i producenta Timbalanda. Początkowo tworzył jako członek kolektywu Reckless Crew, jednak na popularności zyskał dołączając do kultowej grupy Nasty Crew. Pryce znany był również z łączenia grime'u z elementami R&B, czego efektem był m.in. utwór "So Sure" z 2005 roku wykonany we współpracy z Sadie Amą.