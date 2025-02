Kid Rock wściekł się na fanów. Zszedł ze sceny bo... źle klaskali

Kid Rock to 54-letni amerykański muzyk, autor tekstów, wokalista i raper. Zasłynął dzięki oryginalnemu połączeniu hip-hopu i hard rocka, a później zaczął tworzyć muzykę z pogranicza rocka i country. Międzynarodową popularność przyniosła mu jednak nie tylko autorska twórczość, lecz także kontrowersyjne zachowania i wypowiedzi. Artysta udowadniał już nie raz, że bardzo łatwo wyprowadzić go z równowagi.

W pewnym momencie utworu Kid Rock zainicjował klaskanie. Zwrócił się do publiczności, aby wsparła go w rytm piosenki. Po kilku chwilach, gdy wokalista zauważył, że nie wszyscy widzowie przyłączyli się do wspólnych oklasków, zdenerwował się. "Jeśli nie będziecie klaskać, my nie będziemy śpiewać. Tak to powinno działać" - zapowiedział stanowczo.