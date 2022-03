Od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, którą rozpętały władze rosyjskie na czele z Władimirem Putinem, polscy celebryci zaangażowali się w różnego rodzaju pomoc ukraińskim uchodźcom.

Cleo o pomocy dla Ukraińców. Nie mogła milczeć

Zrobiła to też Cleo. Wokalistka zabrała głos na Instagramie i zaapelowała do Polaków.

"Kochani, w ciągu ostatnich kilku dni miałam przyjemność zorganizować schronienie i zapewnić byt kilku ukraińskim rodzinom potrzebujących pomocy. Piszę przyjemność, ponieważ to że mogłam pomóc dało mi tyle siły, radości i dobrej energii, że jestem przepełniona endorfinami" - czytamy w jej wpisie.



Wokalistka przyznała, że niechętnie chwali się jej działalnością charytatywną, jednak tym razem zrobiła wyjątek.

"Jestem daleka od chwalenia się takimi rzeczami, nigdy nie piszę i nie ujawniam tego, komu i w jaki sposób pomagam, ponieważ uważam, że to powinno być kierowane wewnętrzną potrzebą, a nie chęcią robienia sobie dobrego PR i przypodobania się innym. Piszę ten post z innego powodu, chciałam powiedzieć że poznałam wspaniałych ludzi, wdzięcznych, sympatycznych i doceniających pomoc. To nasi BRACIA SŁOWIANIE, jeśli macie możliwość ich poznać i pomóc to bardzo o to Was proszę" - stwierdziła.