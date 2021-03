Cleo wystąpi na Eurowizji 2021? Wokalistka skomentowała

Najpóźniej w połowie marca TVP ma oficjalnie podać nazwisko polskiego reprezentanta na Eurowizję 2021. Na medialnej liście pojawiają się kolejne kandydatury. Wśród nich jest między innymi Cleo. Piosenkarka postanowiła skomentować doniesienia.

Cleo pojedzie na Eurowizję 2021? /Piętka Mieszko / AKPA

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa odwołano Konkurs Piosenki Eurowizji 2020 w Rotterdamie (Holandia). Choć sytuacja na całym świecie wciąż nie jest ustabilizowana, w tym roku festiwal ma się odbyć zgodnie z planem w dniach 18, 20 (półfinały) i 22 maja (finał).

Organizująca konkurs Europejska Unia Nadawców (EBU) pozostawiła krajom decyzję, czy w tym roku wystawią tych samych wykonawców, którzy mieli pojawić się w 2020, czy zdecydują się na nowych reprezentantów. Spośród 41 państw, 25 zamierza wysłać tych samych przedstawicieli.

Wciąż nie wiadomo, jaką decyzję podejmie TVP, choć wszystko na to wskazuje, że w Rotterdamie nie zobaczymy Alicji Szemplińskiej ( sprawdź! ), która miała reprezentować Polskę w 2020 r.

Na medialnej karuzeli pojawiły się takie nazwiska, jak m.in. Roksana Węgiel (laureatka Eurowizji Junior 2018 - sprawdź! ), Krystian Ochman (zwycięzca ostatniej edycji "The Voice of Poland" - posłuchaj! ) i Michał Szpak (trener "The Voice of Poland" podczas Eurowizji 2016 zajął wysokie, siódme miejsce), jednak są one mało prawdopodobne.

Według nieoficjalnych informacji All About Music TVP miała dzwonić z propozycją do Maryli Rodowicz, ale ta ją odrzuciła.

Na ten moment najczęściej wymieniani są ulubieni wokaliści stacji - Rafał Brzozowski (gospodarz "Jaka to melodia?", prowadzący "The Voice Senior", w 2019 r. był w polskim składzie jury na Eurowizję) i Cleo (trenerka "The Voice Kids", uczestniczka Eurowizji 2014, podczas której zajęła 14. miejsce).

Doniesienia na temat Cleo dotarły również do Donatana, z którym występowała podczas Eurowizji w 2014 roku. "Czy to już czas, żebyśmy pojechali na Eurowizję i pokazali, jak to się robi po słowiańsku? Czy poczekać aż świat będzie jeszcze dziwniejszy?" - napisał producent w mediach społecznościowych.



"To tym razem ty wychodzisz na scenę a ja siedzę na widowni i kibicuję" - odpowiedziała mu na to Cleo.