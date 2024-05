Cięta riposta Michała Szpaka. "Skończyła się moja cierpliwość"

Michał Szpak stał się rozpoznawalny dzięki swojemu charakterystycznemu wizerunkowi i odważnym wypowiedziom. Polacy usłyszeli o nim dzięki programowi "X Factor", w którym wziął udział w 2011 r. Zdobył wtedy drugie miejsce i przyciągnął uwagę mediów na długie lata.

Michał Szpak chętnie udziela się w mediach społecznościowych

Michał Szpak cieszy się ogromną popularnością zarówno w prasie, telewizji, jak i mediach społecznościowych. Przyciąga uwagę ludzi swoim wyszukanym wyglądem, nietuzinkowymi stylizacjami i odważnymi zdjęciami. Często publikuje w mediach społecznościowych fragmenty ze swojego życia prywatnego. Pokazuje swoim obserwującym wiele, przez co niektórym zdarza się krytykować jego poczynania. Niekiedy pod postami artysty dochodzi nawet do hejterskich komentarzy.

Gwiazdor opublikował wzruszający wpis z okazji Dnia Matki

Niedawno Michał Szpak opublikował na swoim Instagramie post z okazji Dnia Matki. Jego rodzicielka zmarła, a wpis okazał się bardzo wzruszający. Muzyk napisał o tym, że tęskni i życzył wszystkim mamom docenienia tego, ile siły dają swoim dzieciom. Do wpisu dołączył swoje zdjęcie. Zaprezentował się na nim bez koszulki, jednak nie pokazywał za dużo - był to portret, więc było widać jedynie ramiona gwiazdora. Mimo to, jednej z internautek nie spodobało się zamieszczone zdjęcie.

Złośliwy komentarz internautki pod postem Michała Szpaka

Pod ostatnim postem Michała Szpaka na Instagramie pojawił się złośliwy komentarz. Jedna z internautek zwróciła uwagę na jego ubiór, a raczej jego brak. “Skończyły się ubrania do zdjęć?" - zapytała ironicznie. Artysta szybko zareagował na nieprzychylny komentarz. Zirytował go fakt, iż użytkowniczka Instagrama postanowiła szerzyć hejt pod tak ważnym dla niego postem.

"Skończyła to się moja cierpliwość na głupotę, którą dzielisz się tutaj raz po raz" - odpisał Michał Szpak na złośliwy komentarz. Swoją ripostą wzbudził podziw wielu fanów, którzy wsparli wokalistę w dalszych komentarzach. "A kiedy skończą się kretyńskie komentarze?", "Brawo Michał" - napisali niektórzy z nich.