Christina Grimmie: Rodzina zamordowanej wokalistki ujawni niepublikowane nagrania

Rodzina młodej wokalistki Christiny Grimmie, która została zamordowana przez swojego psychofana, wyda w tym roku niepublikowane nagrania wokalistki.

Christina Grimmie została zastrzelona u progu swojej kariery, w wieku 22 lat /Noam Galai /Getty Images

Christina Grimmie zginęła 10 czerwca 2016 r., zastrzelona po koncercie w Plaza Live Theater w Orlando, gdy rozdawała fanom autografy. Ciężko ranna 22-letnia wokalistka zmarła w szpitalu kilka godzin później.

Reklama

Mordercą okazał się 27-letni Kevin James Loibl, który miał obsesję na punkcie młodej wokalistki. Zabójca zaraz po strzałach został obezwładniony przez brata Cristiny, Marcusa. Chwilę później jednak zdołał się uwolnić i popełnił samobójstwo.

Od czasu tragedii bliscy Grimmie dzielą się z fanami wokalistki tym, co pozostawiła po sobie, w ramach działań fundacji jej imienia, która powołali.

Rodzina wokalistki (brat i ojciec; matka zmarła we wrześniu 2018 r. na raka piersi, Christina wskazywała na nią jako główną inspirację do tworzenia piosenek) w tym roku wyda kolejne niepublikowane nagrania Grimmie.



Wideo SNOW WHITE | Christina Grimmie (Side A EP)

"Dzisiaj pozostajemy jak zawsze zobowiązani do kontynuowania dziedzictwa Christiny i rozwijania fundacji Christiny Grimmie. […] Dziewczyny chciałyby tego w ten sposób, jesteśmy całkowicie oddani naszym FRANDS!" - napisali na Instagramie najbliżsi wokalistki.



Christina Grimmie swoją karierę zaczynała w sieci, gdzie publikowała covery przebojów Katy Perry, Christiny Aguilery, Adele czy Bruno Marsa. W 2011 roku wydała minialbum "Find Me", natomiast w 2013 roku do sprzedaży trafił jej oficjalny debiut "With Love". Rok po nim wzięła udział w szóstej edycji talent show "The Voice", gdzie do drużyny zwerbował ją Adam Levine.



Zdjęcie Christina Grimmie tuż po wydaniu swojej debiutanckiej płyty wzięła udział w programie "The Voice" / Kevin Winter / Getty Images

Ostatecznie dziewczyna dotarła do finału programu i zajęła w nim 3. miejsce. Pierwszym wydawnictwem Christiny dla dużej wytwórni muzycznej była EP-ka "Side A", która ukazała się w 2016 roku. Tego samego roku wokalistka został zastrzelona. Jej rodzina od początku zapewniała, że dołoży wszelkich starań, by spuścizna ich córki i siostry była wciąż żywa.