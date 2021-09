Chris Jagger i Mick Jagger w duecie. Zobacz teledysk "Anyone Seen My Heart?" i sprawdź tekst

Nowa płyta Chrisa Jaggera "Mixing Up Medicine" ukazała się 10 września. Singel "Anyone Seen My Heart?" z gościnnym udziałem Micka Jaggera promuje album.

Clip Chris Jagger Anyone Seen My Heart? - ft Mick Jagger

Chris Jagger nagrał album podczas lockdownu, a zaangażował w jego powstanie swoich wieloletnich współpracowników, m.in. pianistę Charliego Harta oraz Dylana Howe. Produkcją zajął się John Porter, który współpracował z The Smiths, Roxy Music, Buddy Guyem, BB Kingiem czy Elvisem Costello.

Towarzyszący mu w tej piosence Mick Jagger natomiast rozpocznie już 26 września kolejną trasę koncertową razem z The Rolling Stones.

