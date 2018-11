Cheryl powraca po czterech latach. Zobacz teledysk "Love Made Me Do It"

Laureatka wielu nagród, popularna na całym świecie Cheryl powraca z nowym singlem "Love Made Me Do It". To pierwszy premierowy kawałek wokalistki po czteroletniej przerwie.

Cheryl powraca

"Każdy, kto kiedykolwiek był zakochany, będzie mógł utożsamić się z tym kawałkiem w jakiś sposób" - mówi Cheryl o swoim utworze "Love Made Me Do It" i dodaje: "Piosenka jest chwytliwa i zabawna. Pisząc ją, nie miałam na myśli konkretnej osoby czy związku. To bardziej utwór o tym, że kocham kochać".

Clip Cheryl Cole Love Made Me Do It

Przy okazji nowego singla, Cheryl nawiązała współpracę z koleżanką oraz przyjaciółką z dawnego zespołu Girls Aloud - Nicolą Roberts - która wspólnie z Cheryl napisała kawałek przy wsparciu The Invisible Men ("Only Human").

Cheryl rozpoczyna nowy rozdział w karierze: jako młoda mama, z nowym kontraktem płytowym i zupełnie nowym kierunkiem w twórczości, nad którym artystka pracowała od roku. Z każdym kolejnym singlem wokalistka rozwija się jako songwriterka, mając coraz większą kontrolę nad tym, jak chce brzmieć.

Nowy kontrakt zapewnił piosenkarce dużą wolność artystyczną. "Moja nowa muzyka powstawała z głębi serca. Stwierdziłam, że jeśli teraz nie będę pewna tego, co robię, to może wcale nie powinnam zajmować się śpiewaniem" - wyznaje Cheryl.

Cheryl od 16 lat buduje karierę wokalistki, gwiazdy telewizji oraz filantropki. Pierwsze kroki w branży stawiała w girlsbandzie Girls Aloud, z którym sprzedała ponad cztery miliony albumów na całym świecie. Cztery numery jeden i 20 singli w Top 10 w Wielkiej Brytanii oraz szereg nagród, w tym BRIT - to był doskonały wstęp do solowej kariery Cheryl, która rozpoczęła się w 2009 roku za sprawą albumu "3 Words", który zdobył status potrójnej platyny i w samej Wielkiej Brytanii sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. "Fight For This Love" okazał się najszybciej sprzedającym się singlem roku. Pozostałe albumy Cheryl to "Messy Little Raindrops", "A Million Lights" oraz "Only Human", z których pochodzą takie hity jak "Promise This", "I Don’t Care", "Crazy Stupid Love" oraz "Call My Name".

Cheryl była jedną z najbardziej lubianych jurorek w "X Factor", prowadzi także fundację Cheryl’s Trust, która wspiera dzieci z biednych rodzin.