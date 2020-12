Chad Stuart nie żyje. Członek duetu Chad & Jeremy miał 79 lat

Chad Stuart, założyciel zespołu Chad & Jeremy, zmarł 20 grudnia w wieku 79 lat. Przyczyną śmierci muzyka było zapalenie płuc.

Chad Stuart (z lewej) miał 79 lat /Michael Ochs Archives /Getty Images

Duet Chad Stuart i Jeremy Clyde szczyt popularności osiągnął w latach 60. XX wieku. Wtedy to wylansował takie przeboje jak "Yesterday's Gone", "A Summer Song" i "Willow Weep For Me".

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Chada Stuarta - ojca, męża, brata, dziadka, przyjaciela, mentora, nauczyciela i inspiracji dla wielu ludzi. Chad chorował na zapalenie płuc (niezwiązane z koronawirusem)" - czytamy w oświadczeniu, w którym rodzina poprosiła o uszanowanie prywatności oraz podziękowała fanom muzyka za wyrazy wsparcia.

Dawid Stuart Chadwick, czyli Chad Stuart urodził się 10 grudnia 1941 roku. W czasach szkolnym poznał Jeremy’ego Clyde'a z którym wkrótce stworzył duet (1962). Grupa szybko zdobyła popularność w Wielkiej Brytanii oraz była jednym z zespołów tzw. pierwszej brytyjskiej inwazji, czyli okresu dominacji brytyjskich grup na amerykańskiej listy przebojów.



Wideo Chad & Jeremy "A Summer Song"

Ich piosenka "Yesterday’s Gone" była jednym z pierwszym brytyjskich hitów, który zdobyła popularność w USA (dotarł na 21. miejsce listy Billboard). Największy sukces w USA osiągnęła ich piosenka "A Summer Song" docierając na siódme miejsce wspomnianego zestawienia.

W 1968 roku doszło do zawieszenia działalności duetu, a każdy z muzyków zdecydował się na solową karierę. Reaktywacja składu nastąpiła w latach 80. (album "Chad Stuart & Jeremy Clyde"). Ostatnią wspólną płytę zespół wydał w 2010 roku ("Fifty Years On").

W 2016 roku Stuart zakończył karierę muzyczną.