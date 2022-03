Album "CETI" wydany został w limitowanej edycji z bonusową płytą koncertową. Na dodatkowym krążku znalazł się zapis występu CETI z grudnia 2021 roku z warszawskiego Remontu oraz dwa nagrania koncertowe z poznańskiego klubu U Bazyla. W utworze "Jaki był ten dzień" gościnnie zagrali Wojciech Hoffmann i Bogusz Rutkiewicz, odpowiednio gitarzysta i basista grupy Turbo.

To właśnie w tym zespole największą popularność zdobył wokalista Grzegorz Kupczyk, lider CETI, nagrywając takie kultowe płyty jak m.in. "Dorosłe dzieci" czy "Kawaleria Szatana".

To pierwszy album CETI nagrany bez udziału grającej na klawiszach Marii "Marihuany" Wietrzykowskiej - współzałożycielka grupy ma poważne problemy zdrowotne. Obecnie u boku lidera występują kompozytor materiału i główny aranżer Tomasz Targosz (bas), Bartosz Sadura (gitara), Jakub Kaczmarek (gitara) i Piotr Szpalik (perkusja).

Do promocji 12. studyjnej płyty "Ceti" wybrano utwory "Zaraza" i "Pajac".

"Ten teledysk to pierwszy klip w historii CETI, gdzie muzycy nie pokazują się jako muzycy, a grają role. Pomysł scenariusza pozostawiliśmy reżyserowi Jakubowi Woźniakowi. Jego nieco schizofreniczna wizja bardzo nam się spodobała. Za kamerą pojawił się nasz długoletni przyjaciel, który już wcześniej wyprodukował tak wspaniałe klipy CETI jak 'The Wolves' czy 'Wild And Free' - Dominik Czech" - podkreśla Grzegorz Kupczyk.

"Z taką obstawą wiadomo było, że klip będzie artystyczny i tak się stało. Bardzo dziękujemy aktorom, charakteryzatorom oraz całej ekipie obecnej na planie za ogromne zaangażowanie. Osobne podziękowania dla Ułan Browar za nieocenioną, przyjacielską pomoc w realizacji tegoż teledysku" - dodaje lider CETI.

Tekst utworu "Pajac" inspirowany jest okładką płyty "In Through the Out Door" grupy Led Zeppelin.



"Zapytacie czemu 'Pajac'? A jak czuje się facet wystawiony do wiatru przez swoja dziewczynę?" - pyta Grzegorz Kupczyk.Z kolei Tomek Targosz dodaje, że ten utwór jest "kwintesencją rock'n'rollowego oblicza" grupy.

Oto szczegóły najbliższych koncertów grupy CETI:

25.03 - Bydgoszcz, Wiatrakowa Klub

26.03 - Gdańsk, Drizzly Grizzly.