Celine Dion zapozowała z synami. Rzadko pokazuje swoje pociechy

Celine Dion przez lata związana była ze swoim menedżerem, Rene Angelilem. Bardzo rzadko dzieli się życiem prywatnym, jednak teraz pokazała zdjęcie z synami. Widać na nim, jak bardzo wyrośli, a fani nie szczędzą komplementów.

Celine Dion w 1994 rok wzięła ślub z Rene Angelilem, który od początku kariery był jej menedżerem.

Angelil zmarł 14 stycznia 2016 roku, na dwa dni przed swoimi 74. urodzinami, w Las Vegas. Mąż Celine Dion od lat walczył z rakiem gardła. To dla niego kanadyjska gwiazda tymczasowo przerywała karierę.



Angelil miał z Dion trzech synów: 19-letniego obecnie Rene-Charlesa oraz bliźniaki Nelsona i Eddy'ego (10 l.).



"Muszę powiedzieć, że nadal czuję się, jakbym była najszczęśliwszą kobietą na świecie, ponieważ umawiałam się z najlepszym mężczyzną na świecie - ojcem moich dzieci" - mówiła "Entertainment Tonight" Celine Dion.

Wideo