Celine Dion zachwyca bez makijażu. Zobacz, jak wygląda

Fani nie kryli zachwytów nad nowym zdjęciem Celine Dion, na którym pozuje bez makijażu. "Wyglądasz pięknie w naturalnej wersji"', "Jak nowonarodzona" – pisali.

Celine Dion zaskoczyła zdjęciem bez makijażu /SplashNews.com /East News

"W czasie pełnym wyzwań jest niezwykle ważne, by skupić się na wszystkim, za co jesteśmy wdzięczni. Mam nadzieję, że znajdziecie chwilę spokoju, szczęścia i miłości - nie tylko dziś, ale każdego dnia" - napisała Celine Dion pod swoim nowym zdjęciem.

Instagram Post

Gwiazda na nowej fotografii pozuje bez makijażu, a post na Instagramie polubiło ponad 190 tys. osób. Pojawiło się pod nim również mnóstwo pozytywnych komentarzy.

W ostatnich kilkunastu miesiącach temat wyglądu Celine Dion wraca do mediów jak bumerang. Pojawiają się głosy, że wokalistka zbyt drastycznie schudła, a zły wpływ ma na nią mieć jej tancerz Pepe Munoz, który według niepotwierdzonych informacji miał mieć również romans z wokalistką.

Dion miała okazję już kilkakrotnie odpowiadać na pytania dotyczące jej wyglądu. Zrobiła to również w trakcie rozmowie z "Entertainment Tonight".



"Czy coś jest nie tak z moim ciałem?" - zapytała Dion dziennikarkę przeprowadzającą z nią wywiad, po czym pokazała jej swój biceps.

Wokalistka dodała, że przez wiele lat była na celowniku mediów i obyła się już z krytyką, jaka spotyka ją w show-biznesie. "Jeśli nie chcesz być krytykowanym, to jesteś w złym miejscu. Podchodzę do tego pozytywnie. Zostawiam za sobą wszystko, co nie jest dla mnie dobre" - dodała.

Przypomnijmy, że pod koniec maja tego roku Celine Dion miała wystąpić na dwóch koncertach w Polsce. Z powodu pandemii koronawirusa jej trasa przełożona została na lipiec 2021 roku.