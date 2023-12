Przypomnijmy, że pod koniec 2022 r. ujawniono, że Celine Dion zmaga się z zespołem sztywności uogólnionej. To rzadka i nieuleczalna choroba neurologiczna, która utrudnia chodzenie i znacząco ogranicza możliwość śpiewania. Ekipa kanadyjskiej gwiazdy informowała później, że w sierpniu 2023 r. będzie w stanie wrócić na trasę, jednak finalnie została ona odwołana .

Sama 55-letnia wokalistka w ostatnim czasie bardzo rzadko zabiera głos w mediach społecznościowych. Jej ekipa co jakiś czas przypomina archiwalne nagrania.

O stanie zdrowia najwięcej dowiadujemy się z wywiadów udzielanych przez 74-letnia Claudette Dion, starszą siostrę wokalistki. W sumie Celine jest najmłodsza z 14 dzieci swoich rodziców: Adhemara (zm. w 2003 r.) i Therese (zm. 2020).

Siostra Celine Dion o jej stanie zdrowia. "Tylko tyle możemy zrobić"

"Kilka razy była w Denver, bo są tam świetni naukowcy. Trzymam kciuki. Tylko tyle możemy zrobić. Powtarzać jej, jak bardzo ją kochamy i życzymy jej wszystkiego najlepszego" - powiedziała Claudette Dion w rozmowie z kanadyjskim serwisem showbizz.net.

"Dostaliśmy kilka pięknych listów i staramy się, jak tylko możemy, aby Celine je przeczytała. Wiem, że psychicznie jest bardzo silna. Wcale nie jest przygnębiona, wręcz przeciwnie - jest pełna radości życia. Powiedziała mi niedawno: 'Przejdziemy przez to, słucham wszystkiego, co mi mówią i robię to z zaangażowaniem, bo chcę wrócić, to jest pewne'" - zdradziła Claudette Dion.

Przy okazji siostra odpowiedziała na szokujące plotki dotyczące stanu zdrowia wokalistki. We wrześniu TikToka obiegło niezweryfikowane i fałszywe nagranie zatytułowane "Rodzina Celine Dion, ujawnia jak umiera gwiazda". Krótki film zobaczono ponad kilkaset tysięcy razy. W nim sugerowano, że wokalistka jest chora na raka, jeździ na wózku, a jej choroba postępuje tak szybko, że nic nie można z tym zrobić. Siostra gwiazdy odniosła się i do tych doniesień: "Dlaczego niektórzy twierdzą, że [Celine] jeździ na wózku? Dlaczego insynuują, że choruje na raka? Dlaczego wymyślacie takie rzeczy?" - stwierdziła.



Nowe zdjęcie Celine Dion zadaje kłam plotkom. Jak teraz wygląda wielka gwiazda?

Pod koniec października do sieci trafiły nowe zdjęcia Celine Dion. Nie pojawiło się ono jednak na oficjalnym koncie gwiazdy (tam ostatni raz Dion pokazała się fanom w grudniu 2022 roku), ale na koncie Chantal Machabée - kanadyjskiej dziennikarki, a obecnie wicedyrektorki ds. komunikacji w kanadyjskim klubie hokejowym Montreal Canadiens. To właśnie na meczu tej drużyny w Las Vegas z Vegas Golden Knights pojawiła się piosenkarka.

"Miła wizyta na meczu w Vegas. Dziękuję Celine Dion. Cała drużyna była szczęśliwa, że mogła poznać ciebie i twoją rodzinę" - napisała Kanadyjka. Na oficjalnej stronie klubu pojawiło się natomiast nagranie podpisane "gdy dwa symbole Quebecu spotykają się w Vegas". Na krótkim filmie wokalistka rozmawia i żartuje z trenerem drużyny oraz zawodnikami. Na nagraniu pojawiają się też synowie piosenkarki.



Zdjęcie Celine Dion / Kendrick/ABACA / Abaca Press / Agencja FORUM

Celine Dion marzy o powrocie na scenę. "Wylała wiele łez"

Choć stan zdrowia Celine Dion wydaje się być dużo lepszy niż sugerowały to plotkarskie media, to na razie nie ma szans, aby gwiazda wróciła do koncertowania. Powrót na scenę to jedno z największych marzeń kanadyjskiej wokalistki.



"Myśl, że wznowienie koncertów mogłoby nigdy nie nastąpić, jest dla niej nie do pomyślenia. Z tego powodu wylała wiele łez" - donosił "OK! Magazine". Dion ma wierzyć, że jej powrót do zdrowia i sprawności pozwalającej jej na występy ma też zależeć od jej samopoczucia duchowego i emocjonalnego. Dlatego stara się zachować spokój i radość oraz jest wdzięczna za to, że są przy niej dzieci.



Celine Dion jest nieuleczalnie chora. Na co cierpi gwiazda?

Zespół sztywności uogólnionej, zwanej też zespołem sztywnego człowieka, SMS (sitff man syndrome), i zespołem Moerscha-Woltmanna to bardzo rzadka choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym. Dotyka 1-9 osób na 100 tys. Charakteryzuje się postępującym sztywnieniem kręgosłupa i kończyn. Dotyka też mięśni, mogą pojawić się napadowe skurcze i drgawki. Symptomy mięśniowe mogą trwać od krótkich chwil do kilku godzin i nawracać co jakiś czas, co skutecznie utrudnia normalne funkcjonowanie.

Niestety ostatnie lata były dla Celine ogromnym obciążeniem. Poza zmaganiami z chorobą, w 2016 r. musiała pożegnać swojego męża René Angélil. Mężczyzna po trzech latach przegrał walkę z nowotworem. Para była ze sobą ponad 20 lat. Kilka dni później Dion pochowała także brata.