"Dzisiaj management Celine Dion oraz wytwórnia płytowa Sony Music Entertainment Canada Inc. dowiedzieli się o nieuprawnionym wykorzystaniu wideo, nagrania audio, fragmentu koncertu oraz wizerunku Celine Dion śpiewającej 'My Heart Will Go On' podczas wiecu wyborczego Donalda Trumpa" - taki napis na czarnej planszy pojawił się na instagramowym koncie kanadyjskiej gwiazdy.



"W żadnym wypadku użycie tego materiału nie zostało przez nas zaakceptowane, a Celine Dion nie wyraziła na to zgody" - czytamy. "I naprawdę, akurat ta piosenka?" - dopytała w poście wokalistka.

Przypomnijmy, że "My Heart Will Go On" ( sprawdź! ) to jeden z największych przebojów Celine Dion. Utwór pojawia się w nagrodzonym Oscarem filmie "Titanic" z 1997 roku, opowiadającym o katastrofie statku z 1912 roku.

Titanic • My Heart Will Go On • Celine Dion

Donald Trump kontra Celine Dion. Już wcześniej mu odmówiła

Donald Trump chciał, by to Celine Dion uświetniła inaugurację jego prezydentury po wygranych wyborach w 2017 r.

"Nawet gdyby chciała zaśpiewać na uroczystości, to i tak prawdopodobnie nie dałaby rady, jako że jest zobowiązana zawodowo w tym terminie. Występy w Las Vegas to nie coś, co można odwołać z dnia na dzień" - tłumaczyła wtedy osoba z kręgu Celine Dion w rozmowie z "The Wrap".

Dodajmy, że poprzednio wiele gwiazd muzyki protestowało wobec pomysłów wykorzystania ich piosenek na wiecach Donalda Trumpa. Na liście znaleźli się m.in.: Adele, Aerosmith, Bruce Springsteen, Elton John, Leonard Cohen, Pharrell Williams, Phil Collins, Rihanna, The Rolling Stones i The White Stripes. Część z nich mniej lub bardziej oficjalnie wspierało kandydatów Demokratów.

Zmagająca się z poważnymi problemami zdrowotnymi Celine Dion powróciła na scenę podczas ceremonii otwarcia XXXV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

