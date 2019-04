Celine Dion o swoim wyglądzie: Nigdy nie czułam się lepiej

Celine Dion po raz kolejny zabrała głos w sprawie swojego wyglądu. Nowe zdjęcia wokalistki wywołały masę spekulacji na temat jej utraty wagi. "Jestem chudsza, ale wszystko jest w porządku" - stwierdziła.

Przypomnijmy, że na początku tego roku sieć obiegły zdjęcia Celine Dion, na których wokalistka wygląda dużo szczuplej. Komentujący fotografie kanadyjskiej wokalistki uważali, że piosenkarka zrzuciła zbyt dużo kilogramów.

Pod koniec stycznia wokalistka postanowiła po raz pierwszy zabrać głos w sprawie. "Robię to dla siebie. Chcę czuć się silna, piękna, kobieca i seksowna" - tłumaczyła w tamtym czasie.

Teraz, po tym, jak została ambasadorką firmy L'Oreal Paris, ponownie została zapytana o kwestię swojego wyglądu. Na ten temat wypowiedziała się w programie "Good Morning America".



"Jestem chuda, ale jestem też miła, wiedziałeś o tym? To prawda, że schudłam, ale wszystko ze mną jest w porządku, nic się nie dzieje" - komentowała.

Dion przyznała również, że pogodziła się już ze śmiercią swojego męża i menedżera, Renego Angelila.

"Iść naprzód. Dziś jest pierwszy dzień reszty mojego życia, ponieważ wiem, że nie muszę się już martwić" - mówiła, dodając, że nie może przestać żyć z powodu śmierci jej ukochanego.



