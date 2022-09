Catz 'n Dogz, czyli Grzegorz Demiańczuk i Wojciech Tarańczuk, od lat z powodzeniem podbijają świat muzyki elektronicznej. Grali już chyba wszędzie na świecie - od Australii czy Brazylii po Indie. Są gwiazdami sceny DJskiej, ale chętnie produkują i tworzą muzykę, zapraszając do współpracy polskie i światowe gwiazdy.

30 września będzie mieć premierę kolejny album duetu. "Punkt" ma dla nich szczególne znaczenie. Po pierwsze dlatego, że zaprosili do współpracy wokalistów, których szanują i słuchają na co dzień, których głos, przekaz i artystyczna droga są im najbliższe. I tak na płycie znalazły się utwory stworzone razem z Krzysztofem Zalewskim, Kayah, Szczylem, Baaschem, Pauliną Przybysz, Rosalie, Łoną, Rebeką, Schafterem i Kubą Karasiem. Po drugie dlatego, że album opowiada o takim momencie w życiu, który jest kluczowy, ważny, przełomowy. Kolejne piosenki to historie bardzo nam bliskie, o szukaniu własnej drogi, odwadze bycia sobą, o takim punkcie, który choć trudny, zmienia wszystko. Taki jest też utwór nagrany z Krzysztofem Zalewskim.

Catz 'n Dogz i Krzysztof Zalewski razem. Posłuchaj utworu "Chmura"

"To piosenka o problemach, z którymi nie wiemy, jak sobie poradzić. Gdy jesteśmy w dołku, nie widzimy rozwiązania, pochłania nas czarna chmura, a przecież czasem wystarczy mały impuls pomoc kogoś bliskiego, żeby świat nabrał na nowo ciepłych barw. Niekiedy potrzebny jest tylko czas. Negatywne momenty w życiu też są nam potrzebne" - Wojtek z Catz 'n Dogz tak opowiada o utworze "Chmura".

Clip Krzysztof Zalewski, Catz 'N Dogz Chmura

Dodatkowo premierze albumu będzie towarzyszyć trasa koncertowa Catz ‘n Dogz z zaproszonymi gośćmi w największych polskich miastach:

12.10 Poznań, TAMA

13.10 Sopot, Sfinks700

19.10 Wrocław, NFM

20.10 Kraków, Hype Park

21.10 Warszawa, Niebo

