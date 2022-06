Ostatni dzień piątek edycji Wodecki Twist Festiwal upłynął pod hasłem ELECTRO. Na scenie pojawili się m.in. Kayah, Baasch, Novika, Agim, Kev Fox i Rysy.

Tuż przed koncertem porozmawialiśmy z Kayah, która tego dnia występowała z Baaschem. Wspólnie zaśpiewali piosenkę "Fantazja". "Musiałam tu być, bo to jest wielkie święto muzyki. Jest genialnie co roku. Nie być tutaj to jest grzech" - podkreśliła.



Opowiedziała również o tym, co jest najważniejsze w muzyce Wodeckiego. "Jego niepolskość - mentalnie, muzycznie. Dzięki talentowi, poczuciu humoru, który przekonywał ludzi do niego, po prostu edukował Polaków muzycznie. Uczył melodyjności, romantyzmu. Wielki artysta" - podsumowała.

Cały wywiad możecie zobaczyć poniżej:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wodecki Twist Festiwal. Kayah: Zbigniew Wodecki edukował Polaków muzycznie Interia.tv

Festiwal Wodecki Twist rozpoczął się 10 czerwca na krakowskim rynku, gdzie międzypokoleniowy chór odśpiewał przebój "Zacznij od Bacha". 11 czerwca odbył się koncert "Uroczysty Wodecki".

Motto gali poświęconej legendzie polskiej muzyki rozrywkowej, Zbigniewowi Wodeckiemu, to przyjaźń. Dlatego w transmitowanym przez Polsat wydarzeniu wzięli udział przyjaciele artysty a także wybitni młodzi artyści. Zaśpiewali między innymi Alicja Majewska, Ralph Kaminski, Krzysztof Zalewski, Joanna Kulig, Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz, Natalia Szroeder i Maciej Musiałowski. Kochane przez Polaków przeboje zyskały nowe, zaskakujące aranżacje autorstwa mistrza batuty Tomka Szymusia.

"Uroczysty Wodecki". Gwiazdy koncertu na czerwonym dywanie 1 / 15 Natalia Szroeder Źródło: AKPA Autor: Filip Radwański udostępnij